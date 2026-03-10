"Nove milijarde koje će država opredeliti... Bruto naknada za roditelje-negovatelje, prema našem predlogu, 90.662 dinara - 65.000 neto. Dakle, neto mesečnih primanja za roditelja-negovatelja i plus iznos od nešto blizu 30.000 dinara za uplatu poreza i doprinosa. 40.000 uvećana tuđa nega i pomoć ostaje. Bilo je predloga da se ukine ta uvećana tuđa nega i pomoć, a da bude samo naknada ta roditelja-negovatelja, međutim, mi nismo želeli da to činimo zato što je ovo pravo koje ostvaruje dete, a ovo je pravo koje ostvaruje roditelj po osnovu deteta. Gde je dvoje, troje ili više bolesne dece, i drugi roditelj može ostvariti ovo pravo. Na sve ovo o čemu smo sada govorili, naše ministarstvo opredelilo je 600.000.000 dinara u ovoj godini, dakle, 100.000.000 dinara više u odnosu na prethodnu, kako bismo obezbedili usluge u zajednici kao što su lični pratioci, personalni asistenti", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: