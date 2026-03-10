Slušaj vest

Orkestar harmonika Osnovne muzičke škole „Teodor-Toša Adrejević“ iz Rume osnovan je 2022. godine na inicijativu nastavnika harmonike Nikole Pantelića. Cilj je bio da učenici dobiju priliku da muziciraju zajedno i steknu važno muzičko i životno iskustvo.

Foto: Ustupljene fotografije

- Inspiraciju sam pronašao u svom ličnom iskustvu, jer sam bio član orkestara u osnovnoj i srednjoj školi, a potom i na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, gde sam nastupao kao koncertmajstor. Smatram da je pored solističkog muziciranja važno upoznati se i sa čarima grupnog izvođaštva - ističe Pantelić.

U manjim sredinama formiranje orkestra nije lako: često nema dovoljno učenika, a trećina članova menja se svake godine jer orkestar pohađaju učenici viših razreda. Problem predstavljaju i neadekvatni instrumenti, ali upornost i ljubav prema muzici prevazilaze sve prepreke.

- Sviranjem u orkestru deca nauče da nije važno biti najbolji u grupi, već da orkestar zvuči onoliko dobro koliko njegov najslabiji član. Uče strpljenje, pažnju i zajedništvo, a radost uspeha je dvostruko veća kada se postiže zajedno - objašnjava Pantelić.

Posle samo godinu dana, orkestar je osvojio prvu nagradu na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. Posebno je značajno što većina članova dolazi iz područnih odeljenja, a roditelji se angažuju da ih dovoze na probe.

Na nedavnom koncertu u Novom Sadu, povodom zatvaranja Stručnog skupa „Otvorena vrata harmonike“, Panteliću je uručena Povelja „Milana Baračkov Malenica“ za izuzetan doprinos razvoju orkestarskog muziciranja.

- Ova povelja je podstrek za dalji umetnički rad i potvrda da su trud i ljubav prema muzici iznad svega - istaknuto je prilikom uručenja priznanja.

U narednim mesecima orkestar očekuju nastupi na takmičenjima u zemlji i regionu. Pantelić dodaje da svaki uspeh učenika za njega predstavlja veliko zadovoljstvo jer deca na taj način dobijaju potvrdu da je njihov rad cenjen.