Društvo
"Tata, prođe četiri godine od prvog jutra koje je svanulo bez tebe" Potresna objava ministarke Đurđević Stamenkovski: "Nema dana da ti ne prizovem glas..."
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski objavila je potresnu poruku na svom Instagram profilu.
Naime, danas se navršilo četiri godine od smrti njenog oca, novinara i publiciste Rajka Đurđevića.
"Tata, prođe danas četiri godine od prvog jutra koje je svanulo bez tebe. Nema dana da ti ne prizovem glas i ono tvoje: Ideš li, rode?!", napisala je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu uz sliku svog oca.
Reaguj
Komentariši