Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski objavila je potresnu poruku na svom Instagram profilu.

Naime, danas se navršilo četiri godine od smrti njenog oca, novinara i publiciste Rajka Đurđevića.

"Tata, prođe danas četiri godine od prvog jutra koje je svanulo bez tebe. Nema dana da ti ne prizovem glas i ono tvoje: Ideš li, rode?!", napisala je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu uz sliku svog oca.

Ne propustiteDruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski pojašnjava šta donosi status roditelj-negovatelj: Država opredeljuje nove milijarde u te svrhe
Screenshot 2026-03-10 161839.jpg
DruštvoZa roditelje-negovatelje pun radni staž, 65.000 mesečno, penzijsko i zdravstveno osiguranje! Država podržava roditelje heroje
Otac sa ćerkom koja je u kolicima
Društvo"ČAST JE MOJA ŠTO VAS POZNAJEM!" Ministarka Đurđević Stamenkovski priredila iznenađenje koleginicama i saradnicama u ministarstvu (VIDEO)
Milica Đurđević.jpg
DruštvoJEDNA MLADOST JE UGAŠENA DA BI DRUGI ŽIVOTI OPSTALI: Ministarka Stamenkovski obišla spomenik heroju Slobodanu Krasiću: Država će preuzeti brigu o obeležju
Milica Đurđević Stamenkovski