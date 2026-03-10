Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski objavila je potresnu poruku na svom Instagram profilu.

"Tata, prođe danas četiri godine od prvog jutra koje je svanulo bez tebe. Nema dana da ti ne prizovem glas i ono tvoje: Ideš li, rode?!", napisala je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu uz sliku svog oca.