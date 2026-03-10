Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je danas Kladovo, gde je obišao Zdravstveni centar Kladovo i razgovarao sa predsednikom opštine Sašom Nikolićem, njegovim saradnicima i privrednicima iz tog kraja.

Prof. dr Macut je na sastanku sa rukovodstvom Zdravstvenog centra Kladovo razgovarao o daljem unapređenju zdravstvene zaštite i uslovima lečenja pacijenata. U razgovoru je naglašeno da ovaj zdravstveni centar ima važnu ulogu za građane istočne Srbije, naročito u lečenju onkoloških pacijenata jer je jedan od retkih centara koji sprovodi zračnu terapiju. Budući da se na odeljenju onkologije godišnje leči približno 1.600 pacijenata iz Borskog, Zaječarskog i Braničevskog okruga, prof. dr Macut je naglasio da je važno nastaviti sa ulaganjima kako bi se dodatno unapredili kapaciteti ove ustanove.

Prof. dr Macut je naveo da postojeći akcelerator, koji je u funkciji od 2018. godine, radi u dve smene i godišnje omogućava lečenje za oko 500 do 550 pacijenata sa više od 10.000 zračnih seansi.

Macut je istakao da je veoma važno obezbediti i nov akcelerator, čija je vrednost oko tri miliona evra, jer je to investicija koja će značajno unaprediti lečenje pacijenata u ovom delu Srbije, i dodao da su sredstva za ovaj projekat omogućena uz podršku Svetske banke.

Foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

"Jačanje zdravstvenog sistema je jedan od prioriteta države!"

Prema njegovim rečima, jačanje zdravstvenog sistema jedan je od prioriteta države, kako bi građani u svim delovima Srbije imali jednako dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Premijer prof. dr Macut je sa predsednikom Opštine Kladovo Sašom Nikolićem i njegovim saradnicima razgovarao o razvojnim projektima ove opštine i naglasio da država nastavlja da ulaže u infrastrukturu i projekte koji poboljšavaju kvalitet života građana.

Predsednik Vlade je naglasio da je za Vladu Srbije veoma važan ravnomeran razvoj svih delova naše zemlje, kao i da Opština Kladovo ima punu podršku države u projektima koji se trenutno realizuju.

Premijer je podsetio i na značaj izgradnje puteva, kao i na projekat toplovoda, za koji je Ministarstvo finansija opštini već prenelo 57 miliona dinara, poručivši da će država nastaviti da podržava projekte koji doprinose ekonomskom razvoju ovog kraja.

Premijer prof. dr Đuro Macut obišao je u Kladovu i porodicu Vujaković, sa kojom je razgovarao o situacijama sa kojima se suočava kada je reč o zdravstvenoj zaštiti.

Foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

U nastavku posete Kladovu, premijer Macut sastao se sa privrednicima ovog kraja u vinariji "Gamanović", gde je razgovarao o mogućnostima za dalji ekonomski razvoj i podršku lokalnoj privredi.

Predsednik Vlade prof. dr Macut poručio je da su dijalog sa privredom i podsticanje investicija važni za otvaranje novih radnih mesta i jačanje ekonomije na lokalnom nivou.

Sastanku u vinariji "Gamanović" prisustvovali su i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, predsednik Opštine Kladovo Saša Nikolić, kao i privrednici ovog kraja – predstavnici Hidroelektrane "Đerdap", hotela "Akva star Danube", brodogradilišta "Shipyard", kompanija d.o.o. MID, "Conal group", d.o.o. "Vulić", d.o.o. "Ivašković", "Eko farma" i drugi.