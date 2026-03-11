Slušaj vest

Na obali Tunisa, nedaleko od istorijskog grada Susa, nalazi se Port El Kantaoui – poznato turističko mesto sa marinom, šetalištem uz more i prijatnom mediteranskom atmosferom. Ovo mesto nastalo je osamdesetih godina kao turistički centar i danas predstavlja jedno od najuređenijih letovališta u ovom delu Tunisa. Marina, okružena restoranima, kafićima i prodavnicama, omiljeno je mesto za večernje šetnje, dok duga peščana obala i uređeni hotelski kompleksi pružaju dobre uslove za odmor.

Port El Kantaouiudaljen je svega nekoliko kilometara od Susa, čiji stari grad čuva brojne istorijske znamenitosti, tradicionalne pijace i uske ulice u kojima se i danas oseća duh severne Afrike. Upravo zbog kombinacije odmora uz more, izleta i bogate lokalne kulture, ovaj deo Tunisa već godinama privlači putnike koji žele opušten, ali sadržajan boravak na Mediteranu.

Foto: Promo

U takvom ambijentu smešten je hotel Sentido Bellevue Park 5★ , koji pripada poznatom lancu hotela Sentido. Hotel je otvoren 1994. godine, a poslednji put je renoviran 2017. godine i raspolaže sa ukupno 390 smeštajnih jedinica. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju à la carte restoran tradicionalne tunižanske kuhinje, kao i nekoliko barova, među kojima su Piano bar, Pool bar i Snack bar.

Hotel se nalazi u mestu Port El Kantaoui, na oko 2 km od istoimene marine u kojoj se nalaze brojni restorani, barovi i prodavnice. Od centra grada Susa udaljen je oko 15 km, dok je udaljenost od Monastira i aerodroma oko 35 km. U neposrednoj blizini hotela nalazi se i autobuska stanica, što gostima omogućava lakše kretanje i obilazak okoline.

Foto: Promo

Hotel je smešten na dugoj peščanoj plaži. Suncobrani, ležaljke i peškiri dostupni su uz depozit.

Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu i opremljene su SAT televizorom, telefonom, mini barom, Wi-Fi internetom, klimom, sefom, kupatilom sa kadom, posebnim toaletom, fenom za kosu, kao i aparatom za pripremu kafe i čaja.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu po principu samoposluživanja, kao i užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića tokom dana. Gostima su na raspolaganju i tematski restorani sa specijalitetima različitih kuhinja, kao i nekoliko barova.

Foto: Promo

Hotel raspolaže otvorenim bazenom za odrasle i decu, kao i zatvorenim bazenom koji se greje u određenom periodu prema hotelskim pravilima. Gostima su na raspolaganju odbojka na plaži, boćanje, stoni tenis, gimnastika u vodi, kao i dnevne i večernje animacije. Wi-Fi internet dostupan je besplatno u hotelu.

Za najmlađe goste organizovan je Mini Club za decu uzrasta od 4 do 12 godina, igralište i dečiji bazen. Tu je i Maxi Club za tinejdžere od 13 do 17 godina sa svakodnevnim animacionim programima.

Boravak u Port El Kantaouiju pruža priliku da se upozna drugačija strana Tunisa – spoj odmora uz more, prijatne atmosfere turističkog mesta i izleta do istorijskih gradova u okolini.

Foto: Promo

Hotel Sentido Bellevue Park 5★ predstavlja dobar izbor za goste koji žele opušten odmor na obali Tunisa, uz raznovrsne sadržaje, All Inclusive uslugu i prijatan ambijent pogodan i za porodična putovanja.



U ponudi turističke agencije 1 A Travel dostupni su čarter letovi za Tunis sa polascima iz Beograda i Niša, uz veliki izbor hotela i različit broj noćenja. Iz Beograda letovi su organizovani avio-kompanijom Air Serbia, čiji prvi polasci počinju od 30. maja, kao i kompanijom Nouvelair, sa prvim polascima već od 1. maja.

Foto: Promo

Polasci iz Niša planirani su avio-kompanijom Air Serbia, a prvi termini dostupni su od 6. juna. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.