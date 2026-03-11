Slušaj vest

Gužve na granicama tokom letnje turističke sezone već godinama su dobro poznat problem za putnike koji iz Srbije idu na odmor u Grčku. Duga čekanja na prelazima posebno su izražena tokom jula i avgusta, kao i u danima smena turista, kada hiljade ljudi istovremeno kreće ka moru.

Međutim, ove godine očekuje se da će zadržavanja biti još duža. Razlog je uvođenje novog evropskog sistema kontrole putnika Entry/Exit System (EES), koji će se primenjivati na spoljnim granicama Evropske Unije.

Svake godine smo čekali na granici, a sada će čekanje biti i duže Foto: RINA

Mnogi putnici nadali su se da bi odluka o punoj primeni sistema mogla da bude pomerena makar do završetka letnje sezone, jer bi uvođenje dodatnih procedura moglo da izazove još veće gužve na prelazima.

Ipak, prema trenutnim informacijama, odlaganje primene sistema za sada nije izvesno.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) kaže za Kurir da je postojala inicijativa da se sistem privremeno suspenduje, ali da je Evropska Komisija zauzela jasan stav.

Foto: Kurir

- Grčka, Španija, Italija, Francuska - zemlje koje primaju veliki broj turista, tražile su da se sistem privremeno suspenduje s obzirom da ide sezona i da će primena EES sistema napraviti probleme. Videli smo već kakve su se gužve napravile na granicama u udarnim terminima, odnosno oko Nove godine i Božića. Međutim, Evropska komisija je pre oko mesec dana izašla zvanično sa stavom da nema prolongiranja i da EES mora da od 10. aprila funkcioniše u dvadesetčetvoročasovnom režimu na svim graničnim prelazima Šengen zone - kaže Seničić.

Do sada je sistem primenjivan povremeno, u određenim terminima tokom dana, pa se dešavalo da putnici dođu na granicu u trenutku kada se registracija ne sprovodi. To će se uskoro promeniti.

Foto: Kurir

- Od 10. aprila ujutru se završava rok za privremenu primenu. Međutim, dobro je da je komisija shvatila problem koji se sprema pred sezonu i da je omogućila svakoj pojedinačnoj zemlji da sama odluči kada i na koji način će suspendovati ovaj sistem ukoliko dođe do velikih gužvi. To znači, da će u određenim terminima, kada se na granici naprave velike gužve, svaka država imati mogućnost da donese odluku i suspenduje primenu EES sistema na nekoliko sati kada će putnike nastaviti da prima po starom modelu - sa pečatima u pasošima - navodi Seničić i dodaje da, kada je reč o Grčkoj i Bugarskoj, očekuje da će se sistem biti privremeno suspendovan uvek kada se napravi velika kolona i gužva.

I pored toga, realno je ocekivati duža zadržavanja nego ranijih godina.

- Mi smo i ranije čekali na granicama. To nije neka novost. Samo će sada to biti možda malo više - rekao je Seničić.

Grčka Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Putnicima savetuje da prate stanje na prelazima i, ukoliko je moguće, biraju manje opterećene granične prelaze.

- Ne moramo svi da prelazimo na najvećim prelazima, ima dosta manjih prelaza. Za one koji putuju kolima, dobra je ideja, kada negde stanete na pauzu, da pogledate, uz pomoć kamera, kakva je situacija na granicama i onda se opredelite kojim ćete putem nastaviti - kaže on.

Ana Mihajlović, vlasnica jedne turističke agencije kaže da su mnogi sugrađani obeshrabreni činjenicom da će morati da čekaju na granici.

- Radimo Srbiju upravo zbog čekanja na granici. Bilo je najavljeno da će EES sistem biti suspendovan, ali - neće. Zbog toga ljudi izbegavaju da idu u inostranstvo, da ne bi čekali satima - kaže ona.

Na ovom sajtu možete proveriti koliko je vreme zadržavanja na granicama.

Ovo je trenutno stanje na granici Evzoni/Bogorodica, a ovako je na granici Bogorodica/Evzoni.

Šta je tačno EES:

Foto: Shutterstock

EES je elektronska baza podataka EU koja beleži svaki ulazak i izlazak putnika iz zemalja van EU koji dolaze u Šengen na kratki boravak (do 90 dana u 180 dana).

Sistem automatski čuva:

podatke iz pasoša

fotografiju lica

otiske prstiju

mesto i vreme ulaska i izlaska iz EU

Cilj:

bolja kontrola boravka stranaca

sprečavanje prekoračenja 90/180 pravila

veća bezbednost i borba protiv zloupotrebe identiteta Kako izgleda procedura na granici (korak po korak)

1. Dolazak na granicu (prvi ulazak posle uvođenja EES)

Graničar ili automat radi registraciju.

Traži se:

pasoš

fotografija lica

otisci 4 prsta

Sve se unosi u EES sistem.

2. Biometrijska registracija

Može da izgleda na dva načina:

Aerodrom

samouslužni kiosk

skeniraš pasoš

aparat slika lice

stavljaš prste na skener

Kopnena granica

sve radi policajac na šalteru.

Proces traje približno 2-10 minuta po osobi (ako nema gužve).

3. Kreira se tvoj digitalni dosije

U sistemu ostaju:

biometrija

podaci o pasošu

datum ulaska.

Ti podaci se čuvaju oko 3 godine. 4. Sledeći ulasci u EU

Ne radi se opet kompletna registracija.

Obično: