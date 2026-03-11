Slušaj vest

Slučaj žene je ponovo otvorio temu digitalizacije zdravstvenog sistema i uvođenja elektronskog zdravstvenog kartona, koji bi u narednom periodu trebalo u potpunosti da zameni papirnu dokumentaciju.

Prema rečima Nikole Radovana, savetnika za digitalizaciju u Ministarstvu zdravlja, takav scenario nije moguć, jer podacima o bolovanju pristup ima veoma ograničen broj institucija.

- Što se tiče e-bolovanja, centralni sistem Ministarstva zdravlja povezan je samo sa dva sistema – sistemom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i sistemom za poslodavce. Niko drugi nema informaciju da ste na bolovanju - kaže Radovan za RTS.

Nikola Radovan Foto: RTS Printscreen

Dodaje da čak ni poslodavac nema uvid u dijagnozu zaposlenog.

- Poslodavac može da vidi samo da li ste na bolovanju zbog bolesti, nege člana porodice ili bolesti deteta, ali ne zna koja je dijagnoza - navodi Radovan.

E-karton menja papirnu dokumentaciju

Uvođenje elektronskog zdravstvenog kartona jedan je od ključnih koraka u digitalizaciji zdravstvenog sistema. Cilj je da se papirni kartoni potpuno zamene i da lekari u svakom trenutku imaju uvid u najvažnije podatke o pacijentu.

Pilot-projekat trenutno se sprovodi u četiri zdravstvene ustanove – Kliničkom centru u Kragujevcu, Opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu i Zdravstvenom centru u Zaječaru.

„Ideja je da se sva dokumentacija vodi elektronski i da podaci iz svih zdravstvenih ustanova gde se pacijent lečio budu dostupni lekaru koji ga u tom trenutku pregleda“, kaže Radovan.

Elektronski karton objedinjuje laboratorijske nalaze, radiološke snimke, izveštaje lekara, terapije i recepte, kako bi lekar tokom pregleda imao kompletnu sliku o zdravstvenom stanju pacijenta.

Ko može da vidi zdravstvene podatke

Podacima iz elektronskog kartona ne može pristupiti bilo ko u sistemu, već samo lekar koji u tom trenutku leči pacijenta.

Foto: Shutterstock

„Samo izabrani lekar ima uvid u celokupnu dokumentaciju. Kada vas uputi kod specijaliste, uz e-uput se omogućava privremeni pristup kartonu. Kada se pregled završi, pristup se zatvara“, objašnjava Radovan.

Građani će, dodaje, moći da pristupe sopstvenim zdravstvenim podacima preko portala eZdravlje.

Kada sistem stiže u Beograd

Prema najavama iz Ministarstva zdravlja, sistem elektronskih zdravstvenih kartona mogao bi u narednim mesecima da bude dostupan u svim zdravstvenim ustanovama, uključujući i Beograd.

„Sistem je sa strane Ministarstva zdravlja završen. Očekujemo da se u narednom periodu podigne infrastruktura u državnom data centru i da se servis pusti u rad. Kada se to dogodi, sve zdravstvene ustanove mogu biti uključene u roku od nekoliko dana“, kaže Radovan.