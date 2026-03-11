Slušaj vest

Razvod braka donosi i jednu od najtežih odluka – kako podeliti imovinu, a posebno stan koji je kupljen na kredit. Postavlja se pitanje kome pripada, da li se deli i šta se dešava ako je stan kupljen pre braka, ali se kredit otplaćivao tokom zajedničkog života. Advokat Nikola Premović rekao je da su takvi sudski sporovi složeni, teški i dugotrajni, ali da postoji rešenje kako da se izbegnu.

Prema pravnoj praksi, stan kupljen pre braka smatra se posebnom imovinom, ali drugi supružnik može imati pravo da potražuje deo novca koji je tokom braka uložen u otplatu kredita, ako su rate plaćane iz zajedničkih prihoda.

Postupak deljenja imovine

Nikola Premović, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da Porodični zakon propisuje zakonsku pretpostavku da su udeli u sticanju imovine jednaki, ali je ta pretpostavka oboriva u slučaju da jedan supružnik doprinosi sticanju zajedničke imovine u mnogo većem obimu nego drugi supružnik.

Advokat Premović kaže da zakon propisuje pretpostavku da su udeli u sticanju imovine jednaki Foto: Kurir Televizija

"Kada je reč o stanu koji je kupljen na kredit, suštinski je bitan momenat kupovine stana i upisa u katastar. Ako je ugovor o kupoprodaji zaključen pre braka, odobren kredit i upisan korisnik kredita u katastru, ta osoba ima pravo svojine na stan. Drugi supružnik koji iz zajedničkih sredstava otplaćuje kredit ima pravo na novčanu naknadu", navodi Premović.

Prema njegovim rečima, sa druge strane, ako je ugovor o kupoprodaji zaključen u toku braka, u svojinsko-pravnom smislu to predstavlja zajedničku imovinu, kada oba supružnika imaju pravo na imovinu, odnosno na stan.

"Sledi postupak deobe zajedničke imovine stečene u braku, kada može doći do sporazuma da sami podele celokupnu imovinu. Ako nemaju dogovor, tada se na sudu dokazuje ko je i koliko učestvovao uplatama, prihodima, kao i poreklo novca", objašnjava advokat.

Predbračni i bračni ugovor

Kupovina stana Foto: Shutterstock, Ilustracija

Napominje, takođe, da su u advokatskoj praksi deobe zajedničke imovine stečene u braku emotivno i pravno najsloženiji sporovi, koji su i najdugotrajniji, jer proces može da traje od pet do deset godina.

"Sudije koje presuđuju imaju problem kada dobiju takav predmet jer je to toliko složen, težak i iscrpljujući postupak", navodi Premović.

Premović dodaje, međutim, da postoje predbračni ugovori koji isključuju režim bračne tekovine i zajedničke imovine, tako da imovina koju supružnik stekne u braku ostaje njegova, dok se bračni ugovor zaključuje sa istim dejstvom i pravnim posledicama.

"Zaključivanje ovih ugovora u našoj zemlji je vrlo retko. Apsolutno bih ih preporučio zbog izbegavanja sukoba, sporova i nesuglasica između supružnika, bar kada je reč o imovini", zaključuje advokat Nikola Premović.