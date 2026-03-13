Slušaj vest

Evropa je sa trećeg mesta, postavila sebe na prvo po pitanju uvoza oružja. Postavlja se pitanje, zbog čega se tako naglo EU odlučila za uvoz i da li se strahuje od potencijalnog rata na prostorima Evrope ?

Dojče vele (DW) prenosi da novi izveštaj Stokholmskog instituta za istraživanje međunarodnog mira (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) potvrđuje da je Evropa sada najveći uvoznik oružja na planeti.

- Evropa nema dovoljno svojih industrijskih kapaciteta da proizvede naoružanje za svoje potrebe, to je slučaj pogotovo nakon izvlačenja Amerike iz Evrope i ostavljanja Evrope da se bavi bezbedonosnim izazovima na svom tlu. Evropa dostavlja oružije Ukraini ali nema dovoljno kapaciteta da ga proizvede i zbog toga ga uvoze - rekao je Milan Jolović Legenda, pukovnik u penziji.

U proteklih pet godina globalne isporuke oružja porasle su za skoro 10 % u poređenju sa prethodnim petogodišnjim periodom. Kako kaže, najviše oružja uvoze iz Amerike.

- Ona obezbeđuje 5 % BDP-a za naoružanje i samim tim se obezbeđuje za jedan veliki rat. Budžet Nemačke je 108 milijardi za ovu godinu, Merc je rekao da želi i mora da do kraja 30-te decenije napravi najaču vojnu silu u Evropi koja će biti spremna da se odupre Ruskoj agresiji i da zaštiti EU granice kao i NATO pakt.

Francuzi su već krenuli u projekat da obezbede bolnice i prihvatne centre za hiljade i hiljade ranjenika i stvara se taj narativ o ugroženosti same Evrope od strane Rusije. Nažalost, tu postoji cilj i taj cilj je jedan veliki evropski rat - dodaje.

Foto: Kurir Televizija

Poljaska - najveći uvoznik oružja među evropskim članicama NATO

Navodi da nam sve to govori da se Evropa priprema za rat koji će se potencijalno desiti pri samom kraju ove decenije odnosno barem je tako projektovano.

Kako kaže, iako Rusija ne šalje takve poruke, ona se navodi kao najveći i glavni neprijatelj.

Podsetimo, osećaj ugroženosti od Rusije, ali i Trampova upozorenja Evropljanima snažno su podstakli potražnju evropskih članica NATO za oružjem.

Prema izveštaju, uvoz oružja sadašnjih 29 evropskih članica NATO porastao je između perioda 2016–2020. i 2021–2025. za 143 procenta. Najveći uvoznik oružja među evropskim članicama NATO i sedmi na planeti je Poljska.

Foto: Beta

