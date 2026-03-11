Slušaj vest

Mnogi turisti stižu u italijanske gradove poput Rima i Portofina sa prtljagom, spremni za razgledanje direktno sa aerodroma ili železničke stanice.

Ali ono što većina ne shvata jeste da bi to moglo biti nezakonito.

U Rimu je vučenje kofera sa točkovima niz Španske stepenice zabranjeno gradskim zakonima o urbanizmu, a kazne počinju od 250 evra i rastu do 400 evra ili više ako je nanesena šteta.

U Portofinu, opštinski propis eksplicitno zabranjuje turistima koji se zadržavaju u zagušenim područjima sa koferima, a kazne dostižu i do 500 evra.

Džejkob Vederbern-Dej, stručnjak za putovanja i izvršni direktor kompanije za skladištenje prtljaga Stašer, kaže da zakoni iznenađuju Britance u inostranstvu.

Foto: EPA/ Michael Reynolds

Džejkob je objasnio: „Ova pravila ukazuju ljudima da rade ono što im se čini sasvim normalnim kada stignu u novi grad: torbe u rukama i da se kreću pravo ka kultnim znamenitostima.

Problem je što mermerna stepeništa koja stoje vekovima ne mogu da podnesu milione točkova kofera koji škripe po njima svake godine.

Čak i vibracije od odbijanja prtljaga niz stepenice uzrokuju mikroskopska oštećenja koja se vremenom akumuliraju.“

Policija u Rimu aktivno patrolira žarištima tokom celog dana i brzo reaguje.

Džejkob dodaje: „Nikada ne tretirajte dan dolaska kao dan razgledanja grada ako još uvek imate torbe sa sobom.

„Uputite se pravo u svoj smeštaj ili prvo koristite uslugu skladištenja prtljaga jer kazna od strane lokalne policije pre nego što je vaš odmor uopšte počeo nije iskustvo koje bilo ko želi.“

Nisu problem samo koferi, već i visoke potpetice, ali i japanke

Postoji mnogo drugih pravila koja bi vas takođe mogla dovesti do velike kazne.

Na Akropolju, u Grčkoj, visoke potpetice nisu dozvoljene.

Džejkob objašnjava: „Grčka je zabranila obuću sa oštrim potpeticama na drevnim lokalitetima, uključujući Akropolj i pozorište Epidaurus. Kazna za ignorisanje može dostići i do 900 evra.

Na površinama koje su stare hiljadama godina, jedan korak izaziva mikropukotine. Ovo je jedna od najskupljih nepoznatih kazni u evropskom turizmu.“

Vožnja u japankama nije dozvoljena u Španiji, a Džejkob upozorava: „Španske saobraćajne vlasti su potvrdile da policajci mogu da kazne vozače do 200 evra ako procene da obuća utiče na sposobnost vozača da bezbedno upravlja vozilom. Službenici Civilne garde imaju diskreciono pravo na licu mesta.“

Foto: Profimedia

Bikiniji su zabranjeni na ulicama u Španiji i Italiji

Džejkob kaže: „Barselona ima zabranu kupaćih kostima na snazi od 2011. godine, sa kaznama do 300 evra za nošenje bikinija ili kupaćih gaća van plaže.“

„Na Majorci i Balearskim ostrvima kazna raste na 600 evra, a Sorento u Italiji nosi kazne do 500 evra. Pravila važe i za muškarce i za žene. Takođe, nije dozvoljen ulazak u restoran bez majice.“

A u Veneciji nije dozvoljeno hraniti golubove.

„Hranjenje golubova bilo gde u Veneciji je ilegalno od 2008. godine, sa kaznama do 500 evra. Golublji izmet i kljucanje uzrokuju ozbiljnu štetu krhkim mermernim fasadama Venecije, a račun za čišćenje iznosi stotine evra po stanovniku svake godine. To se shvata veoma ozbiljno,“ opominje on, a prenosi Daily Mail.