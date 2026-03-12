Slušaj vest

Život i dela vladike Atanasija Jevtića mogu svakom čoveku da vrate veru u život, posebno onima koji su imali priliku da ga upoznaju.

Njegova posvećenost, ljubav i briga za ljude bili su očigledni kroz brojne gestove, koji su uticali na živote onih kojima je pomagao.

Među brojnim pričama koje se prepričavaju o pokojnom episkopu Atanasiju posebno se izdvaja jedna, koju mnogi vernici dele na društvenim mrežama kao primer njegove skromnosti i brige za čoveka.

Episkop Atanasije Jevtić Foto: Nemanja Nikolić

- Jednom prilikom vladika Atanasije izađe ispred Patrijaršije i stane sam na trotoar, za njim izađe još nekoliko vladika i sveštenika, i oni ostaše tu ispred ulaza. U tom, ulicom naiđe klošar, sav prljav, ulepljen lepkom i bos. Bio je poznat svim Beograđanima - navodi se na jednoj Fejsbuk stranici i dodaje:

- Kada ga je video vladika Atanasije izvadi iz džepa sve pare da mu, pa ga pozva ponovo, skide cipele i da mu i njih, ostavši u čarapama, uz reči: "Brate uzmi, ja imam još jedne u manastiru."

Podsetimo, episkop Atanasije preminuo je u trebinjskoj bolnici 4. marta 2021. godine je u 83 godini umro penzionisani episkop zahumsko-hercegovački i primorski Srpske pravoslavne crkve (SPC) Atanasije. Vladika Atanasije se lečio od zaraze korona virusom.

