• Elektrana se sastoji od gotovo 12.000 solarnih fotonaponskih panela, a očekivana godišnja proizvodnja je oko 8,7 GWh

• Očekivano godišnje smanjenje emisije ugljen-dioksida iznosi skoro 10 hiljada tona

• Puštanjem u rad nove fotonaponske elektrane NIS je utrostručio kapacitet solarnih elektrana izgrađenih na objektima kompanije

• Ova elektrana je prva solarna elektrana u kompaniji koja svu proizvedenu električnu energiju isporučuje direktno u distributivni sistem po komercijalnim uslovima

Kompanija NIS pustila je u rad solarnu fotonaponsku elektranu na tlu u Skladištu naftnih derivata Novi Sad očekivane godišnje proizvodnje oko 8,7 GWh. Reč je o najvećoj solarnoj elektrani NIS-a i jednoj od najvećih u Srbiji koja se sastoji od gotovo 12.000 solarnih fotonaponskih panela i prostire na 10 hektara slobodnih površina unutar skladišta naftnih derivata. Realizacijom ovog projekta očekuje se godišnje smanjenje emisije ugljen-dioksida od gotovo 10 hiljada tona.

Puštanjem u rad nove solarne fotonaponske elektrane NIS je utrostručio kapacitete izgrađenih solarnih elektrana u svom vlasništvu, a procenjuje se da svojom godišnjom proizvodnjom nova solarna elektrana može da zadovolji godišnje potrebe za električnom energijom oko 2.000 prosečnih domaćinstava u Srbiji. Fotonaponski paneli u okviru kompleksa povezani su na ukupno 18 invertora, svaki nominalne snage 330 kW, a proizvedena električna energija se u potpunosti isporučuje u distributivnu mrežu za prodaju po komercijalnim uslovima.

„Puštanjem u rad jedne od najvećih solarnih fotonaponskih elektrana u našoj zemlji pokazujemo da ostajemo dosledni održivoj energetskoj budućnosti kako kompanije, tako i zajednice u kojoj poslujemo. Ova elektrana, sa ukupnim instalisanim kapacitetom 6,8 MWp, nije samo tehnički i investicioni poduhvat, već je i dokaz naše posvećenosti održivom razvoju, zaštiti životne sredine i razvoju domaćih kapaciteta u oblasti obnovljivih izvora energije. Realizacijom ovog projekta, NIS nastavlja sa diverzifikacijom poslovanja i sprovođenjem svojih strateških opredeljenja po pitanju zelene agende, proširuje svoje aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti i pravi značajne korake u procesu energetske tranzicije“, izjavio je Rastislav Kragić, menadžer za energetiku u kompaniji NIS.

Pored elektrane na tlu u Skladištu u Novom Sadu, NIS je do sada izgradio i pustio u rad 78 fotonaponskih elektrana na svojim benzinskim stanicama u Srbiji. U rad je puštena i fotonaponska solarna elektrana u Pogonu za proizvodnju pijaće vode „Jazak“ ukupne snage 620 kWp, koja ima kombinovanu poziciju fotonaponskih panela delom na krovu, a delom na tlu. Krovne fotonaponske elektrane izgrađene su i u skladištu derivata nafte Novi Sad snage 585 kWp, na poslovnom objektu NIS-a u Ulici Arse Teodorovića u Novom Sadu snage 100 kWp, kao i na krovovima šest objekata u Rafineriji nafte Pančevo snage 610 kWp. Zbirna projektovana godišnja proizvodnja električne energije iz svih fotonaponskih elektrana puštenih u rad, ukupne snage 11,3 MWp, iznosi oko 13,5 GWh. Očekivane uštede emisija gasova sa efektom staklene bašte iz ovih projekata će iznositi oko 15.000 tona CO2 ekvivalenta godišnje.