Osmogodinji Jakov, Janjin brat, prvog dana je prešao čak 35 kilometara od planiranih 40, pokazujući neverovatnu snagu i upornost za jednog mališana.

- Humanitarna pešačka šetnja za malu Janju nastavlja se sa mnogo snage, vere i ljubavi. Svi naši šetači su dobro, raspoloženi i puni motivacije da nastave put ka cilju - pomoći Janji u njenoj borbi. Posebno želimo da podelimo da je Janjin brat, izuzetno srećan i ponosan na sve što je do sada učinio. Njegova hrabrost i upornost dirnuli su mnoge ljude koji prate ovaj put - kazala je majka Tamara Stojanović.

Naglasila je da su drugog dana prešli 17 kilometara od ukupno 24.

Mali Jakov pešači do Beograda da bi prikupio novac za sestrino lečenje Foto: Privatna arhiva

Put ljubavi

- Sinoć smo stigli do Mladenovca, gde smo dočekani uz veliku podršku i toplinu ljudi koji prate ovu priču i žele da pomognu Janji.

Sa velikom zahvalnošću možemo da podelimo da je do sada prikupljeno oko 10.000 evra, zahvaljujući dobrim ljudima koji su odlučili da pomognu i podrže Janju.

- Sutra ujutru nastavljamo put ka Grockoj, sa istom verom, nadom i željom da što više ljudi čuje za Janju i pruži podršku. Ova šetnja nije samo put kroz gradove. Ovo je put ljubavi jednog brata prema svojoj sestri i svih ljudi koji su odlučili da stanu uz Janju - saopštila je porodica.

Janja Stojanović sa porodicom Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, majka je u razgovoru za Kurir minule godine kazala za Kurir da Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.