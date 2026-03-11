Mali Jakov (8) pešači do Beograda da spase sestru Janju! Već prešao 35 kilometara, svojim potezom dirnuo mnoge
Porodica male Janje Stojanović iz Kragujevca, koja boluje od Jubertovog sindroma i jedina je u Evropi sa smrtonosnom mutacijom gena, od ponedeljka je na humanitarnom pešačenju do Beograda.
Osmogodinji Jakov, Janjin brat, prvog dana je prešao čak 35 kilometara od planiranih 40, pokazujući neverovatnu snagu i upornost za jednog mališana.
- Humanitarna pešačka šetnja za malu Janju nastavlja se sa mnogo snage, vere i ljubavi. Svi naši šetači su dobro, raspoloženi i puni motivacije da nastave put ka cilju - pomoći Janji u njenoj borbi. Posebno želimo da podelimo da je Janjin brat, izuzetno srećan i ponosan na sve što je do sada učinio. Njegova hrabrost i upornost dirnuli su mnoge ljude koji prate ovaj put - kazala je majka Tamara Stojanović.
Naglasila je da su drugog dana prešli 17 kilometara od ukupno 24.
Put ljubavi
- Sinoć smo stigli do Mladenovca, gde smo dočekani uz veliku podršku i toplinu ljudi koji prate ovu priču i žele da pomognu Janji.
Sa velikom zahvalnošću možemo da podelimo da je do sada prikupljeno oko 10.000 evra, zahvaljujući dobrim ljudima koji su odlučili da pomognu i podrže Janju.
- Sutra ujutru nastavljamo put ka Grockoj, sa istom verom, nadom i željom da što više ljudi čuje za Janju i pruži podršku. Ova šetnja nije samo put kroz gradove. Ovo je put ljubavi jednog brata prema svojoj sestri i svih ljudi koji su odlučili da stanu uz Janju - saopštila je porodica.
Podsetimo, majka je u razgovoru za Kurir minule godine kazala za Kurir da Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.
Kako pomoći Janji
- Upiši 11 i pošalji na 3051
- Uplatom na račun
- Žiro računi
- Dinarski: 160-6000001505800-36
- Devizni: 160-6000001519802-31
- IBAN: RS35160600000151980231
- SWIFT/BIC: DBDBRSBG