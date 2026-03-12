Ovo je lista najpouzdanijih polovnjaka do 7.000€: Retko se kvare, a održavanje je jeftino
Kupovina polovnog automobila u cenovnom rangu od 5.000 do 7.000 evra danas je verovatno najpopularnija opcija među kupcima na Balkanu. U tom budžetu obično se nalaze modeli stari između 10 i 15 godina, najčešće u B i C segmentu, sa relativno jednostavnom mehanikom i široko dostupnim delovima.
Upravo zato mnogi vozači u ovom rangu traže ono najvažnije - pouzdan motor, jednostavno održavanje i niske troškove popravki, dok su dizajn, oprema i performanse u drugom planu.
Tržište polovnih automobila u regionu je specifično jer veliki deo vozila dolazi iz uvoza, pa je stanje konkretnog primerka često važnije od same marke ili modela. Istraživanja i ankete među vozačima pokazuju da kupci najčešće gledaju servisnu istoriju, realnu kilometražu i dostupnost rezervnih delova kao ključne faktore pri izboru auta.
U diskusijama na Redditu i automobilskim forumima često se ponavlja isti zaključak:
- Najpouzdaniji auto je onaj koji je održavan, često nema veze koja je marka.
To znači da i „dobar“ model može biti loša kupovina ako je zapušten, dok se i stariji automobil može pokazati veoma pouzdanim ako je redovno servisiran. Ipak, određeni modeli su se kroz godine izdvojili po jednostavnoj konstrukciji i malom broju ozbiljnih kvarova.
Kada je reč o konkretnim izborima u ovom budžetu, mnogi vozači preporučuju atmosferske benzince jer imaju manje kompleksne komponente (nema turbina, DPF-a ili komplikovanog ubrizgavanja), što znači i manje potencijalnih problema. Upravo takvi motori su česti u manjim japanskim i korejskim modelima, koji su poznati po dugotrajnosti i relativno jeftinom održavanju.
Prema raznim automobilskim analizama i listama pouzdanosti, među solidnim polovnjacima u ovom cenovnom rangu često se pominju modeli poput Kia Picanto, Hyundai i10, Renault Clio ili Peugeot 108, koji su ocenjeni kao pouzdani i jeftini za održavanje.
Ako je cilj automobil koji će samo pouzdano voziti od tačke A do tačke B, bez velikih ulaganja i komplikacija, moj izbor bi bio:
1. Honda Jazz 1.4 benzin (2008–2014)
- veoma pouzdan atmosferski motor
- mala potrošnja i retki kvarovi
- izuzetno praktičan i prostran za svoju klasu
- često dobija visoke ocene na testovima pouzdanosti.
2. Toyota Yaris 1.33 benzin (2009–2013)
- legendarna pouzdanost Toyote
- jednostavna mehanika
- niska potrošnja i jeftino održavanje
3. Mazda 2 1.3 benzin (2008–2012)
- vrlo izdržljiv motor
- lagan i ekonomičan auto
- relativno malo ozbiljnih kvarova
Top 10 najpouzdanijih modela sa kilometražom većom od 100.000 km
- Mercedes E klasa
- Škoda Kodiaq
- Mercedes C klasa
- Volvo XC60
- Mercedes GLE/Mercedes M klasa
- Seat Ateca
- Suzuki Vitara
- Volkswagen Touran
- Volkswagen Touareg
- Audi A3