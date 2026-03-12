Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila u cenovnom rangu od 5.000 do 7.000 evra danas je verovatno najpopularnija opcija među kupcima na Balkanu. U tom budžetu obično se nalaze modeli stari između 10 i 15 godina, najčešće u B i C segmentu, sa relativno jednostavnom mehanikom i široko dostupnim delovima.

Upravo zato mnogi vozači u ovom rangu traže ono najvažnije - pouzdan motor, jednostavno održavanje i niske troškove popravki, dok su dizajn, oprema i performanse u drugom planu.

Tržište polovnih automobila u regionu je specifično jer veliki deo vozila dolazi iz uvoza, pa je stanje konkretnog primerka često važnije od same marke ili modela. Istraživanja i ankete među vozačima pokazuju da kupci najčešće gledaju servisnu istoriju, realnu kilometražu i dostupnost rezervnih delova kao ključne faktore pri izboru auta.

U diskusijama na Redditu i automobilskim forumima često se ponavlja isti zaključak:

- Najpouzdaniji auto je onaj koji je održavan, često nema veze koja je marka.

To znači da i „dobar“ model može biti loša kupovina ako je zapušten, dok se i stariji automobil može pokazati veoma pouzdanim ako je redovno servisiran. Ipak, određeni modeli su se kroz godine izdvojili po jednostavnoj konstrukciji i malom broju ozbiljnih kvarova.

Kada je reč o konkretnim izborima u ovom budžetu, mnogi vozači preporučuju atmosferske benzince jer imaju manje kompleksne komponente (nema turbina, DPF-a ili komplikovanog ubrizgavanja), što znači i manje potencijalnih problema. Upravo takvi motori su česti u manjim japanskim i korejskim modelima, koji su poznati po dugotrajnosti i relativno jeftinom održavanju.

Prema raznim automobilskim analizama i listama pouzdanosti, među solidnim polovnjacima u ovom cenovnom rangu često se pominju modeli poput Kia Picanto, Hyundai i10, Renault Clio ili Peugeot 108, koji su ocenjeni kao pouzdani i jeftini za održavanje.

Ako je cilj automobil koji će samo pouzdano voziti od tačke A do tačke B, bez velikih ulaganja i komplikacija, moj izbor bi bio:

1. Honda Jazz 1.4 benzin (2008–2014)

veoma pouzdan atmosferski motor

mala potrošnja i retki kvarovi

izuzetno praktičan i prostran za svoju klasu

često dobija visoke ocene na testovima pouzdanosti. 2. Toyota Yaris 1.33 benzin (2009–2013)

