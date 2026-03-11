Slušaj vest

Slobodan Milošević, nekadašnji predsednik Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srbije i lider SPS-a umro je na današnji dan pre 20 godina u pritvorskoj jedinici Tribunala za bivšu Jugoslaviju u Ševeningenu, u Hagu.

Po želji porodice, kada je odbijen zahtev da bude sahranjen u Beogradu uz državne počasti, sahranjen je u dvorištu porodične kuće u Požarevcu.

U Požarevcu je danas održan pomen povodom 20 godina od smrti nekadašnjeg predsednika Savezne republike Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića, a ekipa emisije "Puls Srbije" imla je priliku da na licu mesta razgovara sa Marijom Milošević, unukom Slobodana Miloševića, kao i sa prof. dr Milovan Bojić.

- Ja ne mogu da živim u Srbiji jer su moji otac i majka u Rusiji. To je drugi život, sada sam došla za godišnjicu njegove smrti. Ja često dolazim i Srbija mi se sviđa, iako nisam videla puno toga još uvek. Zbog fakulteta i drugih obaveza vraćam se u Moskvu za par dana, pa nemam mnogo vremena koje bih mogla sada da provedem u Srbiji - rekla je Marija Milošević.

Kako navodi, svakako joj je u planu da u budućnosti češće posećuje Srbiju.

Prof. dr Milovan Bojić istakkao je da je bio veoma ponosan na saradnju sa Miloševićem.

- Želim da kažem da sam ponosan što sam bio saradnik i savremenik Slobodana Miloševića, sećam se da je do noći 5. oktobra bio mir. Celu noć sam bio sa njim tada, odavno sam rekao da će ovo biti mesto gde će se ljudi okupljati i da će njegovo delo biti primer i epopeja za istorijske čitanke kako se jedan vođa i jedan mali narod odupirao svetskoj hegemoniji i globalizmu - objasnio je Bojić.

U dvorištu porodične kuće, gde je Milošević sahranjen, vence su u ime Socijalističke partije Srbije i predsednika Ivice Dačića položili Aleksandar Rastović, Filip Bukilić i Dijana Radović. Iz ove partije je saopšteno da Milošević predstavlja simbol otpora globalnom imperijalizmu, čija je postao prva žrtva.

U saopštenju se navodi da su Rezolucija SB UN 1244 i Dejtonski mirovni sporazum dva ključna dostignuća koja su ostala iza njegovog političkog delovanja, na čemu mu je stranka neizmerno zahvalna.

