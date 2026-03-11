Slušaj vest

Nepoznata lica su u noći između 9. i 10 marta oskrnavila kuću predsednika Svetske organizacije Roma Jovana Damjanovića u Zemunu, ispisavši uvredljive grafite na fasadi.

Jovan Damjanović Foto: Privatna arhiva

- Na kući su mi nacrtali kukasti krst i napisali "Joja" što je moj nadimak. Ovo mi se prvi put dešava. Bio sam ministar, narodni poslanik u dva mandata, imenovan sam za ambasadora mira u dva mandata i predsednik sam Svetske organizacije Roma, ali nikada ranije nisam doživeo nešto slično. Ne znam koje su to fašističke snage - koji su to novi fašisti i Hitlerovci - i šta žele da postignu - kaže Damjanović.

Vandali su na kući napisali "Joja" i iscrtali grafite. Foto: Privatna arhiva

On smatra da bi motiv napada mogla biti javna podrška koju je ranije pružio predsedniku Aleksandru Vučiću i državnom rukovodstvu.

Kako ističe, aktuelna vlast, posvećeno radi ne samo na jačanju ekonomije već i na unapređenju položaja i poštovanju prava svih nacionalnih manjina u Srbiji.