Nepoznata lica su u noći između 9. i 10 marta oskrnavila kuću predsednika Svetske organizacije Roma Jovana Damjanovića u Zemunu, ispisavši uvredljive grafite na fasadi.

Jovan Damjanovic1.png
Jovan Damjanović Foto: Privatna arhiva

- Na kući su mi nacrtali kukasti krst i napisali "Joja" što je moj nadimak. Ovo mi se prvi put dešava. Bio sam ministar, narodni poslanik u dva mandata, imenovan sam za ambasadora mira u dva mandata i predsednik sam Svetske organizacije Roma, ali nikada ranije nisam doživeo nešto slično. Ne znam koje su to fašističke snage - koji su to novi fašisti i Hitlerovci - i šta žele da postignu - kaže Damjanović.

Jovan Damjanovic.jpg
Vandali su na kući napisali "Joja" i iscrtali grafite. Foto: Privatna arhiva

On smatra da bi motiv napada mogla biti javna podrška koju je ranije pružio predsedniku Aleksandru Vučiću i državnom rukovodstvu.

Kako ističe, aktuelna vlast, posvećeno radi ne samo na jačanju ekonomije već i na unapređenju položaja i poštovanju prava svih nacionalnih manjina u Srbiji.

- Ne osećam se ugroženim, ali nije mi ni svejedno. Verujem da će policija pronaći odgovorne i da će oni biti sankcionisani - kaže Damjanović.

