Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović izjavio je danas da je od početka američko izraelskog sukoba sa Iranom evakuisano 2.377 državljana Srbije sa područja Bliskog istoka, i poručio da će država nastaviti da se trudi da evakuiše sve državljane iz zone ratnih dejstava koji izraze želju za povratkom u domovinu.

Jović je rekao da je od ukupno 2.377 evakuisanih ljudi, 1.488 osoba evakuisano avionima kompanije “Fly Dubai” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dok je preostalih 889 evakuisano u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Srbije i avio kompanije “Er Srbija”.

Kako je naveo, od početka sukoba najviše državljana Srbije se zateklo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.

- Nisu svi ljudi zainteresovani za evakuaciju, ti brojevi se menjaju u zavisnosti od intenziteta ratnih desjatava. Iz Kuvajta i Bahreina smo već evakuisali, kao i u prvim danima sukoba iz Irana i Izraela - dodao je on.

Na pitanje šta je najveći operativni izazov kada se avion nađe na pisti u gradu koji je u blizini ratnih dejstava, Jović je istakao da je najveći izazov logistika organizacije i dodao da je pre neki dan bila složena evakuacija sa aerodroma u Rijadu za državljane Srbije koji su se zatekli u četiri države na Bliskom istoku.

Prema njegovim rečima, iako su tu složene procedure i u mirnodopsko vreme, a kamoli u toku ratnih dejstava, za sada evakuacija ljudi protiče bezbedno i uspešno.

Na pitanje koliko diplomatski odnosi Srbije sa zemljama regiona, poput UAE, pomažu da Beograd dobije prioritet prilikom odobravanja letova iz ratne zone, Jović je rekao da dobri dimlomatski odnosi Srbije i predsednika Aleksandra Vučića i predsednika UAE Šeika Muhameda bin Zajeda u značajnoj meri doprinose bržoj i efikasnijoj evakuaciji ljudi.

- Ukoliko se otvori mogućnost da poleti samo 10 aviona u jednom danu, jedan od tih aviona bude i za Beograd zahvaljujući dobrim diplomatskim odnosima koje Srbija ima - napomenuo je on za Tanjug, a prenele Novosti.

Komentarišući to što je Srbija pored svojih državljana, evakuisala i mnoge građane iz zemalja u regionu i EU, Jović je istakao da su strani državljani veoma zadovoljni, što se vidi i po njihovim pozitivnim reakcijama kada ulaze u avion "Er Srbije" ili kada se iskrcavaju na aerodrom u Beogradu.

Ti strani državljani su uglavnom supružnici srpskih državljana, roditelji dece koja imaju srpsko državljanstvo ili prijatelji Srbije, naveo je on i dodao da je Srbija do sada evakuisala ljude iz svih država u našem regionu, kao i državljane Italije, Mađarske, Švajcarske, Indije, Katara, Filipina.

Jović je poručio svim srpskim državljanima koji su odlučili da ostanu na Bliskom istoku, da budu u kontaktu sa ambasadama putem mejla i da prate i slušaju instrukcije lokalnih vlasti i ponašaju se disciplinovano dok ne prođe ratna opasnost.

