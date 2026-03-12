Slušaj vest

U Srbiji se danas ujutro mestimično očekuje slab prizemni mraz, dok je na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje moguć i slab mraz na visini od dva metra.

Tokom dana preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, dok se na severozapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugozapadu Srbije, uz umerenu oblačnost, ponegde može javiti kratkotrajna kiša ili pljusak u popodnevnim satima. Prema prognozi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, istočnog i jugoistočnog pravca. Najniža temperatura kretaće se od -3 stepena u Timočka Krajina do 8 stepeni u Beograd, dok će najviša dnevna biti između 17 i 21 stepen.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 8 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići oko 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 19. marta, jutra će biti hladna, mestimično uz slab prizemni mraz, a na jugu i istoku zemlje ponegde je moguć i slab mraz na visini od dva metra. Tokom dana očekuje se uglavnom sunčano i relativno toplo vreme za drugu dekadu marta, uz temperature od 15 do 20 stepeni.

U zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje u popodnevnim satima, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. U košavskom području tokom vikenda, 14. i 15. marta, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. U ponedeljak, 16. marta, u drugom delu dana na severu i zapadu, a potom i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno naoblačenje koje bi ponegde moglo doneti kišu ili pljuskove, uz blagi pad temperature.

Povratak snega

Ivan Ristić najavio povratak snega za 17. mart.

- IRIE ECMWF i IRIE AIFS najavljuju promenu vremena sledeće nedelje, tačnije od utorka 17. marta, pad dnevnih temperatura biće i kiše a na višim planinama i snega!

Inače, IRIE ECMWF je indeks pouzdanosti za prognozu koju daje ECMWF model (jedan od najpreciznijih globalnih meteoroloških modela). Meteorolozi gledaju ovu vrednost da procene koliko je stabilna prognoza tog modela.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, kaže da će do kraja nedelje biti uglavnom suvo i toplo vreme sa malo više oblaka i kišom.

- Od nedelje sledi promena sinoptike koja će nas uvesti u svežiji i nestabilniji period vremena. Do kraja nedelje uglavnom suvo i relativno toplo, samo je u toku noći ka četvrtku uz više oblaka ponegde moguća pojava retke i slabe kiše. Promena sinoptike koja bi nas uvela i svežiji period vremena sa češćom pojavim kiše se očekuje od 16. i oko 18. marta bi planine preko 1.000 metara nadmorske visine mogle imati i snežni pokrivač, ali se jače zahlađenje i sneg u nizijama za sada ne očekuju - najavio je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i podsetio da su izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numerickih modela, a da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostičke zavode.

