Slušaj vest

- Petrova crkva u starom Rasu je svetinja u kojoj su kršteni Vukan, Stefan i Rastko Nemanjić. Dva kilometra od Novog Pazara, na ušću Deževe u Rašku, ova drevna svetinja, najstariji spomenik crkvene arhitekture na prostoru Srbije, podseća na naše duhovne i identitetske korene - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ne propustiteDruštvo"Tata, prođe četiri godine od prvog jutra koje je svanulo bez tebe" Potresna objava ministarke Đurđević Stamenkovski: "Nema dana da ti ne prizovem glas..."
Screenshot 2026-03-10 161833.jpg
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski pojašnjava šta donosi status roditelj-negovatelj: Država opredeljuje nove milijarde u te svrhe
Screenshot 2026-03-10 161839.jpg
DruštvoZa roditelje-negovatelje pun radni staž, 65.000 mesečno, penzijsko i zdravstveno osiguranje! Država podržava roditelje heroje
Otac sa ćerkom koja je u kolicima
Društvo"ČAST JE MOJA ŠTO VAS POZNAJEM!" Ministarka Đurđević Stamenkovski priredila iznenađenje koleginicama i saradnicama u ministarstvu (VIDEO)
Milica Đurđević.jpg