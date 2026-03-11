- Petrova crkva u starom Rasu je svetinja u kojoj su kršteni Vukan, Stefan i Rastko Nemanjić. Dva kilometra od Novog Pazara, na ušću Deževe u Rašku, ova drevna svetinja, najstariji spomenik crkvene arhitekture na prostoru Srbije, podseća na naše duhovne i identitetske korene - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.