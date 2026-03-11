Slušaj vest

Za one koji pokreću ratove, jedan vojnik je samo broj. Za porodicu - ono najmilije, dete koje su vaspitavali da je otadžbina ispred svega. Istorija nas je naučila da su od moćnog oružja jači oni koji znaju vrednost onoga za šta se bore, ali i dalje se procenjuje vrednost naoružanja, dok se ljudski životi podcenjuju. Pravi junaci - To su oni u čijoj čizmi nije noga, nego i junačko srce.

Kako rat izgleda iz perspektive vojnika, za "Puls Srbije", otkrili su Ivan Ranković i Nebojša Urošević - heroji sa Košara.

- Najteži trenuci su, naravno, oni kada izgubiš druga, brata. Mi se i oslovljavamo tako - brate, braća. Zaista smo kao braća. Mi smo bili ta klasa koja je vrlo brzo izašla na teren. Recimo, ja sam došao 4. juna, a već 8. juna sam bio na terenu. Od tada pa do kraja sve su bili terenski uslovi - rekao je Urošević.

Nebojša Urošević Foto: Kurir Televizija

Život u terenskim uslovima i snaga zajedništva

Urošević je dodao da su u teškim terenskim uslovima vojnici učili da izdrže i da dele sve s drugovima, što im je davalo snagu za svakodnevne izazove.

- Tu nema kreveta, nema lagodnosti - sve je u hodu, stalno ste na zadatku. U tom periodu sve funkcioniše drugačije, a dodatno je bilo teško i to što smo vrlo malo spavali. Ali u svemu tome postoji i jedna druga strana - delite sve sa ljudima oko sebe, i dobro i loše - naveo je.

Humor i hrabrost na prvoj liniji

Ranković se nadovezao:

- Kad nije bilo akcija i dejstava, moralo je biti šale i zabave. Trudili smo se da čak i u najgorim situacijama izvučemo neki smeh. Prosto, takav smo narod, jel da? Na primer, gore na Šabanjim livadama stavili smo tablu "carina" i napravili šalu sa razmakom od oko 50 metara - sve u duhu dobrog raspoloženja. U tim situacijama, kada je išao napad ili borba, mi smo bili pešadija, streljački prva linija odbrane - objasnio je Ranković.

1/4 Vidi galeriju Junaci sa Košara Foto: Kurir Televizija

- Akcije su bile na 15-20 metara, gledali smo se, čuvali i dovikivali. A kada nije bilo dešavanja, ujutru smo se okupljali na livadama, pili kafu, družili se i pratili situaciju. Naravno, kad posao krene, ceo dan je bio pun aktivnosti, ali te šale i druženja su nam davale snagu - prisetio se.

