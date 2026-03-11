Slušaj vest

Učešće delegacije Republike Srbije na 70. zasedanju Komisije Ujedinjenih nacija za status žena predstavlja, između ostalog, i dobru priliku da, kao ministarka za brigu o porodici i demografiju, predstavim rezultate rada i sve mere koje naše ministarstvo sprovodi u cilju podrške porodicama i unapređenja porodično-pravne zaštite u Srbiji, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević u Njujorku gde će se sutra obratiti na visokom sastanku posvećenom nasilju nad ženama i devojčicama.

Kako je navela, reč je o konkretnim merama poput subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja detetas, najvišem roditeljskom dodataku u ovom delu Evrope, ali i o uspostavljanju Alimentacionog fonda kao važnog mehanizma zaštite dece.

Ona je dodala da je važno istaći da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nedavno predstavio program "Srbija 2030", sa projekcijama do 2035. godine, u okviru kojeg je predviđeno čak 230 miliona evra za mere populacione politike i unapređenje demografske slike Srbije.

Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Ministarka Žarić Kovačević se osvrnula i na svoje učešće na panel diskusiji "Međugeneracijska solidarnost kao ključni element za osnaživanje žena u društvu", koju je organizovalo Ministarstvo za kulturu i inovacije Mađarske u saradnji sa Stalnom misijom te zemlje pri Ujedinjenim nacijama.

Navela je da je cilj panela bio da se ukaže na značaj međugeneracijske solidarnosti kao važnog instrumenta za osnaživanje žena i ubrzanje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti, kao i da se razgovara o kreiranju politika koje prepoznaju specifične izazove sa kojima se žene suočavaju u različitim fazama života.

Takođe, govorila je i o učešću na okruglom stolu „Unapređenje učešća žena u svim sistemima donošenja odluka sprovođenjem Opšte preporuke br. 40“, koji je održan u zajedničkoj organizaciji Republike Srbije i Republike Francuske.

Prema njenim rečima, cilj diskusije bio je podrška sprovođenju Opšte preporuke br. 40, koja se odnosi na jednaku i inkluzivnu zastupljenost žena u sistemima donošenja odluka, kao ključnog preduslova za mir, stabilnost i održivi razvoj.

Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Ministarka Žarić Kovačević istakla je i da je Srbija posvećena doslednoj primeni međunarodnih standarda u oblasti rodne ravnopravnosti, dodajući da naša zemlja podržava Zajedničku izjavu o učešću žena u svim sistemima donošenja odluka, čime, kako je naglasila, jasno potvrđuje spremnost da aktivno doprinosi globalnim naporima u ostvarivanju pune rodne ravnopravnosti.

Na marginama zasedanja, ministarka se sastala sa zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Republike Severne Makedonije Zoranom Dimitrovskim, kao i sa ministarkom za rodnu ravnopravnost, decu i socijalnu zaštitu Republike Gane Agnes Na Momo Larti.

Tokom daljeg boravka u Njujorku planirani su i bilateralni sastanci sa predsedavajućom Državnog komiteta za pitanja porodice, žena i dece Azerbejdžana Bahar Muradovom, zatim sa zamenikom ministra i zamenikom predsednika Nacionalnog radnog komiteta za žene i devojčice Narodne Republike Kine Lin Ji, koja je i šefica delegacije, kao i sa državnim ministrom za socijalni i porodični razvoj Republike Singapur Pei Ming Gohom.

Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Ministarka Žarić Kovačević je na okruglom stolu „Unapređenje učešća žena u svim sistemima donošenja odluka sprovođenjem Opšte preporuke br. 40 CEDAW Komiteta“ istakla da Srbija smatra da je jačanje žena vitalni instrument za jačanje inkluzivne uprave, održivog mira i ravnopravnog razvoja na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Dodala je da je Srbija postigla značajan napredak u povećanju zastupljenosti žena u političkom i javnom životu, te da su ti rezultati podržani zakonodavnim reformama, strategijama za rodnu ravnopravnost i izbornim mehanizmima koji podstiču uravnoteženu zastupljenost.

Ministarka Žarić Kovačević ukazala je i na to da se poseban značaj pridaje sprovođenju međunarodnih normativnih okvira koji promovišu rodnu ravnopravnost, uključujući Opštu preporuku br. 40 Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena o jednakoj i inkluzivnoj zastupljenosti žena u sistemima donošenja odluka, naglasivši da žensko liderstvo doprinosi jačanju demokratskih institucija, izgradnji mira i dugoročnom pomirenju.

Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Govoreći o budućim koracima, ministarka je navela da Srbija ostaje posvećena unapređenju mehanizama praćenja, prikupljanju podataka razvrstanih po polu i jačanju okvira odgovornosti, kao i da se razvoj Strategije za demografski razvoj 2026–2036 oslanja na principe rodne ravnopravnosti.

- Srbija želi da ponovo potvrdi svoju spremnost da konstruktivno doprinese globalnom unapređenju rodne ravnopravnosti i da nastavi da uči iz iskustava drugih zemalja i institucija. Sprovođenjem CEDAW standarda, uključujući Opštu preporuku br. 40, gradimo društva koja su pravednija, otpornija i bolje opremljena da se nose sa savremenim globalnim izazovima. S obzirom na to, sa zadovoljstvom objavljujemo podršku Zajedničkoj izjavi o učešću žena u svim sistemima donošenja odluka - zaključila je ministarka Žarić Kovačević.