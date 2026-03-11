Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je Specijalnu bolnicu za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti u Novom Pazaru, u kojoj su, pored ostalih, smeštena i lica sa invaliditetom, čiji boravak finansira Ministarstvo.

Tom prilikom istakla je da će Ministarstvo, u narednom periodu, raditi na unapređenju infrastrukture ove ustanove, kako bi bila još pristupačnija osobama sa invaliditetom.

Pored usluga socijalne zaštite, ovim licima je potrebna i dodatna zdravstvena nega, koju ustanove socijalne zaštite ne mogu u potpunosti da obezbede. Upravo zbog toga, oni su smešteni u ovu specijalizovanu bolnicu.

Ministarka Đurđević Stamenkovski u Specijalnoj bolnici u Novom Pazaru

Ministarka je navela da boravak tih korisnika finansira Ministarstvo, u potpunosti ili delimično, u zavisnosti od njihovih primanja.

"Ministarstvo svakog meseca izdvaja skoro milion dinara za smeštaj 18 korisnika, koji su na stalnom boravku u ovoj ustanovi. Pored tih izdvajanja, Ministarstvo je raspisalo i Javni poziv za projekte udruženja za zaštitu osoba sa invaliditetom za koji je izdvojeno ukupno 500 miliona dinara“, naglasila je Đurđević Stamenkovski i pozvala udruženja iz Novog Pazara da konkurišu.

Kako je istakla, preko tog konkursa mogu da se obezbede novi liftovi, rampe za korišćenje bazena ili kupovina namenskog vozila prilagođenog za osobe sa invaliditetom.

Ministarka je naglasila da je za osobe sa invaliditetom, koje ovde borave, ova ustanova više od bolnice, da je za njih to njihova kuća, jer su mnogi od njih ostavljeni tu još kao bebe.