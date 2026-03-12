Slušaj vest

U Centru Vojske Srbije za obuku putem simulacija u Beogradu u toku je obuka operatora na softveru koji se koristi za izvođenje vežbi podržanih računarskim simulacijama.

Simulacioni softver JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) omogućava dizajniranje i modelovanje širokog spektra konfliktnih situacija i simulira sopstvene i snage neprijatelja, vreme, prostor, informacije i dinamiku operacije. Namenjen je za obuku komandi svih nivoa u Vojsci Srbije, a štabnim oficirima i komandama jedinica obezbeđuje verodostojne uslove za standardizovanu obuku za planiranje i izvođenje borbenih operacija u punom spektru.

Tokom dvonedeljne obuke u Centru, oficiri i podoficiri iz komandi i jedinica Vojske Srbije stiču osnovna znanja za upotrebu softvera, kako za obuku tako i za proveru obučenosti svih sastava koji sprovode proces donošenja odluka.