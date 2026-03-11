Slušaj vest

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je danas u Njujorku da je Srbija tokom 70. zasedanja Komisije za status žena u Ujedinjenim nacijama još jednom potvrdila svoju poziciju kao primer dobre prakse u unapređenju položaja žena i rodne ravnopravnosti.

Govoreći nakon učešća na zasedanju Interparlamentarne unije, na kojem se danas obratila učesnicima tog važnog međunarodnog skupa, Paunović je ocenila da je poseta Njujorku bila veoma uspešna i da je Srbija na međunarodnoj sceni predstavila jasne rezultate kada je reč o unapređenju prava žena.

- Razmenili smo mnogo iskustava, mnogo naučili i pred nama je još mnogo toga što treba da primenimo. Srbija je već godinama primer dobre prakse – zemlje od koje se uči kako se gradi odnos prema ženama. Kvote jesu važne, ali nisu najvažnije. Najvažniji je stvarni osećaj odgovornosti prema ženama koje čine polovinu svetske populacije - poručila je Paunović, koja predvodi delegaciju Srbije na ovom zasedanju.

Ministarka je istakla da Srbija ostaje snažno posvećena unapređenju rodne ravnopravnosti, jačanju uloge žena u javnom i političkom životu i izgradnji društva u kojem su znanje, talenat i posvećenost jedini kriterijumi za napredak.

- Parlamentarke iz celog sveta dobro znaju koliko je Srbija napredovala, posebno kroz zakonsku regulativu koja štiti i unapređuje prava žena - naglasila je Paunović.

"Srbija prva zemlja posle Meksika!"

Kako je navela, tokom trodnevnog zasedanja u sedištu Ujedinjenih nacija posebna pažnja bila je posvećena borbi protiv digitalnog nasilja nad ženama, koje predstavlja jedan od savremenih izazova u javnom i političkom životu.

Ministarka je ocenila da je snažan aplauz koji je dobila nakon obraćanja na zasedanju Interparlamentarne unije potvrda podrške parlamentarki iz celog sveta koje će već u junu biti gosti Srbije.

- Srbija će, posle Meksika, biti prva zemlja u istoriji koja će ugostiti žene parlamentarke iz celog sveta koje se bave pitanjima položaja žena i devojčica. Od 2. do 4. juna u Beogradu biće održana druga Globalna konferencija žena parlamentaraca – na mestu gde se donose zakoni i odluke koje oblikuju život građana širom sveta - istakla je Paunović.

Ona je naglasila da su tokom boravka u Njujorku održani brojni bilateralni susreti i sastanci na marginama skupa, koji su bili prilika da se dodatno predstave prioriteti Srbije i ojača međunarodna saradnja.

Posebna tema razgovora bio je i EXPO 2027 u Beogradu, za koji vlada veliko interesovanje država širom sveta.

- Večeras će i Stalna misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama ugostiti brojne kolege i to je još jedna prilika da ih pozovemo da budu naši gosti na EXPO 2027. Mnoge države su već potvrdile učešće, a očekujemo da će se uskoro pridružiti i ostale - navela je Paunović.