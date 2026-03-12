Slušaj vest

U današnje vreme ideja o osnivanju nove države može delovati gotovo nemoguće.

Ipak, Danijel Džekson (20) sa britanskim i australijskim državljanstvom, tvrdi da je upravo to učinio.

Samoproglašeni predsednik

Džekson je samoproglašeni predsednik Slobodne Republike Verdis, male površine šume i peska uz Dunav između Srbije i Hrvatske, za koju tvrdi da predstavlja terra nullius - zemlju na koju ne polaže pravo nijedna država.

Njegov projekat privukao je hiljade pristalica na internetu, dobrovoljnu vladu, pa čak i sopstvene pasoše.

Danijel Džekson Foto: Printscreen/Instagram

Međutim, sam Džekson ne može da uđe na teritoriju za koju tvrdi da njome vlada. Nakon pokušaja da se naseli na toj zemlji 2023. godine, kaže da su ga hrvatske vlasti uklonile i izrekle mu doživotnu zabranu ulaska, zbog čega svoju mikronaciju sada vodi iz egzila.

U blizini Verdisa postoji još jedna samoproglašena mikronacija Liberland, međutim Verdis je mnogo manji.

Na teritoriju imaju pravo i Hrvatska i Srbija

Teritorija na kojoj se Verdis nalazi predmet je spora između Hrvatske i Srbije. Obe zemlje odbijaju pravo na zemlju, jer Hrvatska tvrdi da teritorija pripada Srbiji, ali Srbija to odbija i tvrdi da pripada Hrvatskoj. To daje prostora u legalnost odluke podnosiocu zahteva Verdisu.

Kako je ranije izjavio Džekson, cilj mu je bio da napravi nešto jedinstveno u svetu, kao i rad na priznanju kako bi pristupili međunarodnoj zajednici.

- Želimo da postanemo čvorište za sedišta humanitarnih organizacija u regionu. Dosta toga smo uradili na polju humanitarnog rada u Ukrajini. I sam sam čak otišao tamo da pomognem ljudima. Imamo funkcionalnu privremenu Vladu odgovornu za izgradnja nacije, autoriteta i upravljanja u zemlji - naveo je ranije Džekson.

Sukoba bilo i ranije

Kako je Džekson ranije govorio, problema je bilo i 2023. godine. Kako tvrdi, početkom oktobra prošle godine započeto je trajno naseljavanje ove teritorije. Ipak, hrvatske vlasti su ušle u Verdis.

Foto: Printscreen/Instagram

- Po dolasku nadležnih, policajac je uprljao ruke u blato i zatim ih obrisao o verdizijansku zastavu. U tom trenutku ja sam bio u Aljmasu u Hrvatskoj i kupovao gorivo; odmah sam se vratio u Verdis čamcem čim me je nazvao jedan od doseljenika. Kada sam stigao, sve su nas zatvorili i uzeli nam telefone. Nisu nam dali da snimamo i bili smo primorani da se povinujemo iz straha od nasilja i toga da će naše uređaje baciti u vodu kao što se desilo našim komšijama na severu - naveo je on.

Kako dodaje, većina stanovnika Verdisa su Srbi i Hrvati, a plan je da zvanični jezik postane engleski.