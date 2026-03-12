Slušaj vest

Sudbina dečaka Slavka je veoma teška! Ipak, za njega dolaze lepši dani, što je obradovalo mnoge.

Podsetimo, Slavka je majka napustila dok je bio mali i od tada živi sa ocem u staroj, trošnoj kući na planini u selu kod Osečine.

Svakog dana pešači oko 8 kilometara kroz šumu do škole i nazad, a pre i posle škole pomaže ocu u kućnim poslovima.

Slavko se retko žali i navikao je na takav život.

Njega je nedavno posetila humanitarka Tamara Misirlić, a nakon nekoliko dana od posete objavila je lepe vesti.

Dečaku i njegovom ocu biće obezbeđen novi dom.

- Sećate se malog Slavka kog je mama ostavila i koji živi na planini sa ocem. Mi ćemo mu obezbediti dom, ali Slavko bi voleo da bude i fudbaler. Zato smo pripremili nešto i za vas i za njega - rekla je Tamara.

Ona i članovi humanitarne organizacije "Dres za SMS" odlučili su da na aukciju postave dres reprezentacije Srbije koji je potpisao Dušan Tadić i na taj način pomognu malom Slavku.

- Iznos koji bude najviše izlicitiran otići će u njegove ruke - rekla je Tamara.

Kako je Slavko veliki ljubitelj fudbala, naša organizacija "Dres za SMS" je odlučila da mu pokloni originalni dres kao i celokupnu opremu koja mu je potrebna za bavljenje fudbalom.