Stižu lepši dani za malog Slavka koji je rasplakao Srbiju: Dobiće novi dom, a želja mu je da trenira fudbal! Dres Dušana Tadića ide na licitaciju za pomoć
Sudbina dečaka Slavka je veoma teška! Ipak, za njega dolaze lepši dani, što je obradovalo mnoge.
Podsetimo, Slavka je majka napustila dok je bio mali i od tada živi sa ocem u staroj, trošnoj kući na planini u selu kod Osečine.
Svakog dana pešači oko 8 kilometara kroz šumu do škole i nazad, a pre i posle škole pomaže ocu u kućnim poslovima.
Slavko se retko žali i navikao je na takav život.
Njega je nedavno posetila humanitarka Tamara Misirlić, a nakon nekoliko dana od posete objavila je lepe vesti.
Dečaku i njegovom ocu biće obezbeđen novi dom.
- Sećate se malog Slavka kog je mama ostavila i koji živi na planini sa ocem. Mi ćemo mu obezbediti dom, ali Slavko bi voleo da bude i fudbaler. Zato smo pripremili nešto i za vas i za njega - rekla je Tamara.
Ona i članovi humanitarne organizacije "Dres za SMS" odlučili su da na aukciju postave dres reprezentacije Srbije koji je potpisao Dušan Tadić i na taj način pomognu malom Slavku.
- Iznos koji bude najviše izlicitiran otići će u njegove ruke - rekla je Tamara.
Kako je Slavko veliki ljubitelj fudbala, naša organizacija "Dres za SMS" je odlučila da mu pokloni originalni dres kao i celokupnu opremu koja mu je potrebna za bavljenje fudbalom.