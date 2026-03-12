Slušaj vest

Fotografija neobične roze smrdibube koja se pojavila na Fejsbuku izazvala je lavinu komentara među korisnicima društvenih mreža. Insekt neobične boje mnoge je zbunio, pa su ga pojedini nazvali "radioaktivnim" i "mutantom", dok su drugi kroz šalu pisali da bi ga "menjali za dve zelene".

Od "to je buba starleta" do "radioaktivna" i "mutant"

Fotografija neobične smrdibube objavljena na Fejsbuk grupi "Insekti Srbije" izazvala je lavinu reakcija i duhovitih komentara korisnika društvenih mreža.

Ljudi u komentarima su se našalili da je reč o "bubi starleti" ili čak "radioaktivnom mutantu", drugi su priznali da ih je iznenadila njena neobična boja, jer su navikli da viđaju samo zelene ili braon smrdibude.

Foto: Profimedia

"To je buba starleta...", "Samo mi je još ona falila", "Eto ih u raznim bojama", "Radioaktivna", "Svake godine se pojavi neki mutant, ali ovakve nisam videla", glase pojedini komentari.

U moru komentara našle su se i šale da bi neko „dao dve zelene za tu jednu“, ali i poruke onih kojima su smrdibube već postale prava napast.

"Meni su dosadile i više ne znam šta da radim. Pre ih je bilo u jesen do zime a sad cele godine", "Mislila sam da postoje samo braon i zelena", "Ako hoćeš da se menjaš ja bi dao dve zelene za tu jednu", samo su neki od šaljivih i šokiranih komentara ljudi na objavu na Fejsbuku.

Koji je insekt u pitanju

Prema rečima biologa Kristijana Ovariha reč je o vrsti Nezara viridula, kod nas poznatoj kao zelena smrdibuba, čiji mladi oblici često imaju potpuno drugačije boje od odraslih jedinki.

- Nezara viridula je vrsta stenice iz porodice Pentatomidae, kod nas poznata kao zelena smrdibuba. Vrlo je česta u Evropi, pa i u Srbiji. Osnovne karakteristike su da je dužine od oko 12 do 16 milimetara, najčešće je svetlo do tamno zelene boje, dok zimi može postati braonkasta. Ima tipičan štitast oblik tela, dok pri uznemiravanju luči karakterističan neprijatan miris (odbrambeni mehanizam) - kaže Ovari.

Kada je u pitanju njena rasprostranjenost, Ovari za "Blic" ukazuje na to da ova vrsta insekta dolazi iz toplijih krajeva.

- Potiče iz toplijih regiona, ali se danas nalazi gotovo širom sveta, Evropi, Africi, Aziji, Americi. Poslednjih decenija se širi i na sever zbog klimatskog zagrevanja. U našim klimatskim uslovima obično ima 2 generacije godišnje. Hrani se sisanjem biljnih sokova iz paradajza, paprike, pasulja, soje, voća. Zbog toga se smatra poljoprivrednom štetočinom - objašnjava Ovari za "Blic" i dodaje:

"Razvoj ovog insekta ima nekoliko stadijuma. Prvi su jaja položena u grupama na listu, porom 5 stadijuma nimfe, pa odrasla jedinka. Zanimljivo je da nimfe u ranom stadijumu često imaju crne i narandžaste šare, pa izgledaju potpuno drugačije od odraslih, kao što je to slučaj sa ovim insektom. Takve promene boje su u vidu mimikrije i omogućavaju im da se zaštite od predatora i da prežive".