Drama u jednoj beogradskoj zgradi izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je među stanarima podeljena poruka upravnika stambene zajednice.

Objave koje se svakodnevno pojavljuju na internetu često prikazuju razne situacije iz svakodnevnog života – od bezazlenih i zabavnih do onih koje izazivaju zabrinutost. Posebno interesovanje javnosti izazivaju objave koje se odnose na incidente, sukobe ili nasilje u komšiluku.

Upravo jedna takva poruka nedavno je počela da kruži internetom, jer se odnosi na događaj koji je, prema navodima, uznemirio stanare jedne zgrade u Beogradu. Upravnik je obavestio komšije da će biti organizovan hitan sastanak stanara, a razlog za okupljanje bio je ozbiljan incident koji se, kako se tvrdi, dogodio u samoj zgradi.

''Sastanak stanara su u 19h. Pokušaj ubistva u zgradi, drugi put za poslednjih 15 dana'', napisao je upravnik.

Za sada nije poznato više informacija o tome šta se tačno dogodilo, niti pod kojim okolnostima je došlo do incidenta.