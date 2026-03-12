Slušaj vest

Kompanija Sunoko, članica MK Group, najavila je početak ovogodišnje setve šećerne repe, koja će u Srbiji biti zasejana na 30.000 hektara. Sunoko je i ove godine obezbedio tradicionalnu podršku svojim partnerima i poljoprivrednim proizvođačima, u vidu kvalitetnog semena, pesticida i azotnog đubriva. Pored repromaterijala za proizvodnju, kompanija je svojim proizvođačima obezbedila i dobro poznate uslove koji podrazumevaju novčane avanse za početak proizvodnje u iznosu od 300 evra po hektaru, a ovogodišnja cena šećerne repe iznosiće 45 evra po toni.

Foto: Radomir Putniković

„Vremenski uslovi tokom februara i početka marta doneli su više padavina i nešto blaže temperature u odnosu na prethodnu godinu, što je doprinelo obnavljanju zaliha vlage u zemljištu i predstavlja dobru osnovu za početak nove proizvodne sezone. Upravo ovakvi uslovi dodatno potvrđuju značaj pravovremene pripreme zemljišta i primene pune agrotehnike u proizvodnji šećerne repe. Na parcelama na kojima su proizvođači sledili preporuke našeg Istraživačko-razvojnog centra i primenili kompletnu tehnologiju proizvodnje ostvareni su stabilni i konkurentni prinosi, čak i u godinama sa izazovnim klimatskim uslovima. Naš fokus i ove godine ostaje na unapređenju produktivnosti, podršci proizvođačima i daljem jačanju domaće proizvodnje šećerne repe, jer verujemo da Srbija ima potencijal da očuva stabilnost sektora i dodatno poveća plasman šećera na evropskim tržištima”, rekao je Slobodan Košutić, generalni direktor kompanije Sunoko.

Foto: Radomir Putniković

Očekivana proizvodnja u ovoj sezoni obezbediće stabilno snabdevanje domaćeg tržišta šećerom, uz mogućnost dodatnog plasmana na inostranim tržištima. Srbija danas predstavlja jedinu zemlju u regionu koja u potpunosti pokriva sopstvene potrebe za šećerom, što je rezultat dugogodišnjih ulaganja i razvoja koje kompanija Sunoko kontinuirano sprovodi. Takva pozicija otvara prostor da Srbija i u narednom periodu dodatno učvrsti ulogu neto izvoznika šećera.