Šok na beogradskim pijacama! Tikvice i do 700 dinara, crni luk skuplji nego u marketu – kupci u neverici: Evo kako da uštedite
Početak marta na beogradskim pijacamaobeležavaju primetne razlike u cenama voća i povrća, pokazuju podaci JP "Beogradske pijace“, a isto tvrde i potrošači. U zavisnosti od pijace, ali i ponude na tezgama, pojedine namirnice prodaju se po značajno različitim cenama.
Tikvice, crni luk i zelena salata rekorderi
Mnogi kupci su neprijatno iznenađeni pojedinim iznosima poput, recimo, tikvica koje iznose i do 700 dinara za kilogram, dok su u marketima najskuplje 420 dinara. Među paprenim stavkama našao se i crni luk koji ide i do 300 dinara za kilogram, dok je u trgovinskim lancima najskuplji 45 dinara. Zelena salata je takođe jeftinija u marketima gde stoji do 70 dinara, a na pijacama u najjeftinijoj varijanti iznosi toliko, a u skupljoj stoji i do 180 dinara.
Među osnovnim povrtarskim kulturama, krompir se najčešće prodaje od 50 do 200 dinara po kilogramu, dok je pasulj među skupljim namirnicama i na pojedinim pijacama dostiže i 1.000 dinara. Kupus je i dalje među pristupačnijim proizvodima, dok su karfiol i tikvice u višem cenovnom rangu.
Crni luk ima relativno stabilnu cenu na većini pijaca, ali beli luk i dalje spada u skuplje proizvode. Paradajz, krastavac i paprika, koji su uglavnom iz uvoza ili plasteničke proizvodnje, prodaju se po višim cenama u odnosu na sezonsko povrće.
Kod voća, jabuke su i dalje najpristupačnije, dok su banane i limun u srednjem cenovnom rasponu. Očišćeni orasi spadaju među najskuplje proizvode na tezgama.
Raspon cena na beogradskim pijacama
- Krompir - 50-200
- Pasulj - 300-1.000
- Kupus - 50-300
- Karfiol - 100-500
- Tikvice - 100-700
- Crni luk - 50-300
- Beli luk - 700-1.500
- Paradajz - 200-850
- Krastavac - 100-600
- Paprika - 100-700
- Zelena salata - 70-180
- Jabuka - 50-350
- Banana - 150-270
- Limun - 220-400
- Očišćeni orasi - 800-1.500
- Iznosi su u dinarima po kilogramu
Najniže cene pojedinih proizvoda beleže se na pijaci Zeleni venac, dok su na nekim drugim pijacama, poput Palilule ili Vidikovca, pojedine namirnice skuplje, posebno kada je reč o paprici, tikvicama i belom luku.
Ponuda na pijacama i dalje je raznovrsna, ali razlike u cenama pokazuju da kupci mogu znatno da uštede ukoliko biraju pijacu ili tezgu na kojoj kupuju.