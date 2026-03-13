Slušaj vest

Početak marta na beogradskim pijacamaobeležavaju primetne razlike u cenama voća i povrća, pokazuju podaci JP "Beogradske pijace“, a isto tvrde i potrošači. U zavisnosti od pijace, ali i ponude na tezgama, pojedine namirnice prodaju se po značajno različitim cenama.

Tikvice, crni luk i zelena salata rekorderi

Mnogi kupci su neprijatno iznenađeni pojedinim iznosima poput, recimo, tikvica koje iznose i do 700 dinara za kilogram, dok su u marketima najskuplje 420 dinara. Među paprenim stavkama našao se i crni luk koji ide i do 300 dinara za kilogram, dok je u trgovinskim lancima najskuplji 45 dinara. Zelena salata je takođe jeftinija u marketima gde stoji do 70 dinara, a na pijacama u najjeftinijoj varijanti iznosi toliko, a u skupljoj stoji i do 180 dinara.

Među osnovnim povrtarskim kulturama, krompir se najčešće prodaje od 50 do 200 dinara po kilogramu, dok je pasulj među skupljim namirnicama i na pojedinim pijacama dostiže i 1.000 dinara. Kupus je i dalje među pristupačnijim proizvodima, dok su karfiol i tikvice u višem cenovnom rangu.

Foto: Tijana Majkić

Crni luk ima relativno stabilnu cenu na većini pijaca, ali beli luk i dalje spada u skuplje proizvode. Paradajz, krastavac i paprika, koji su uglavnom iz uvoza ili plasteničke proizvodnje, prodaju se po višim cenama u odnosu na sezonsko povrće.

Kod voća, jabuke su i dalje najpristupačnije, dok su banane i limun u srednjem cenovnom rasponu. Očišćeni orasi spadaju među najskuplje proizvode na tezgama.

Raspon cena na beogradskim pijacama Krompir - 50-200

Pasulj - 300-1.000

Kupus - 50-300

Karfiol - 100-500

Tikvice - 100-700

Crni luk - 50-300

Beli luk - 700-1.500

Paradajz - 200-850

Krastavac - 100-600

Paprika - 100-700

Zelena salata - 70-180

Jabuka - 50-350

Banana - 150-270

Limun - 220-400

Očišćeni orasi - 800-1.500

Iznosi su u dinarima po kilogramu

Cene na beogradskim pijacama Foto: PrintscreenJP Beogradske pijace

Najniže cene pojedinih proizvoda beleže se na pijaci Zeleni venac, dok su na nekim drugim pijacama, poput Palilule ili Vidikovca, pojedine namirnice skuplje, posebno kada je reč o paprici, tikvicama i belom luku.

Ponuda na pijacama i dalje je raznovrsna, ali razlike u cenama pokazuju da kupci mogu znatno da uštede ukoliko biraju pijacu ili tezgu na kojoj kupuju.