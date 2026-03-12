Slušaj vest

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod nazivom „Na maturu bez automobila”, koja će ove godine obuhvatiti više od 60 lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Cilj kampanje je prevencija stradanja mladih u saobraćaju kroz podizanje svesti o rizicima brze vožnje, upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i drugih oblika nebezbednog ponašanja u saobraćaju, uz snažan apel maturantima na odgovorno ponašanje u saobraćaju, posebno u jednom od najvažnijih i najemotivnijih trenutaka u njihovom životu - proslavi mature.

Kampanja „Na maturu bez automobila“ pokrenuta je 2014. godine u Kragujevcu, kao odgovor na tragičnu nesreću u kojoj su stradali srednjoškolci vraćajući se sa maturske večeri. Uzrok saobraćajne nezgode bila je vožnja pod dejstvom alkohola. Inicijativu učenika i nastavnika Politehničke škole od samog početka podržala je Agencija za bezbednost saobraćaja, a kampanja je prerasla u jednu od najznačajnijih nacionalnih akcija u oblasti prevencije saobraćajnih nezgoda kod mladih.

Skoro svaka peta žrtva u saobraćaja je mlada osoba Foto: Agencija za bezbednost saobraćaja

Skoro svaka peta osoba stradala u saobraćaju je mlada

Na teritoriji Republike Srbije, u toku 2025. godine, po preliminarnim podacima, u saobraćaju su smrtno stradala 102 mlada lica starosti od 15 do 30 godina, od čega su 43 lica poginula u svojstvu vozača putničkog automobila, a 23 kao putnik u putničkom automobilu, što predstavlja 65% od ukupnog broja poginulih mladih lica u Srbiji. Skoro svako peto lice stradalo u saobraćaju je mlado lice...

Kroz ovu kampanju mladi će imati priliku da se upoznaju sa rizicima nebezbednog ponašanja u saobraćaju i načinima kako da ih izbegnu, sa ciljem da se podstakne razvijanje odgovornih stavova i smanji stradanje mladih u saobraćaju.

Aktivnosti koje se realizuju u okviru kampanje u lokalnim samoupravama obuhvataju edukativne tribine za mlade, na kojima predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja ukazuju na stanje bezbednosti mladih u saobraćaju i rizike nebezbednog ponašanja na putevima. Poseban deo tribina posvećen je ličnom svedočenju osobe koja je preživela saobraćajnu nezgodu i zadobila teške telesne povrede i trajni invaliditet, kako bi se mladima na neposredan i snažan način ukazalo na posledice neodgovornog ponašanja u saobraćaju. U okviru aktivnosti realizuje se i praktična vežba sa tzv. „pijanim naočarima“, koja mladima omogućava da iskuse kako alkohol utiče na percepciju, koordinaciju i sposobnost rasuđivanja. Očekuje se da će u realizaciji ovih aktivnosti aktivno učešće uzeti više od 10.000 mladih.

Kampanja zvanično kreće danas iz Leskovca i Doljevca

Takođe, aktivnosti kampanje realizovaće se i putem društvenih mreža, kroz informativne i edukativne sadržaje, kao i kroz nagradne igre namenjene mladima.