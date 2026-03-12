Slušaj vest

Srbija ulazi u novu fazu modernizacije svog statističkog sistema kroz projekat „EU4SORS - Razvoj modernog statističkog sistema“, koji sprovodi Republički zavod za statistiku uz podršku Evropske unije. Reč je o jednoj od ključnih inicijativa u okviru programa IPA 2022, čiji je cilj unapređenje procesa donošenja odluka na svim nivoima vlasti - na osnovu pouzdanih, pravovremenih i povezanih podataka.

Projekat je većinski finansiran sredstvima Evropske unije (85,71%), dok Vlada Republike Srbije učestvuje sa 14,29%. Planirano je da projekat traje do kraja 2027. godine.

U središtu ovog projekta nalazi se razvoj Sistema za podršku donošenju odluka (Decision making support system - DMSS) - jedinstvene digitalne platforme koja će povezati podatke iz različitih administrativnih izvora i statističkih istraživanja.

Institucije, privreda, istraživači i građani dobiće pristup jasnim indikatorima, analitičkim alatima i interaktivnim vizuelizacijama. Na taj način, složeni statistički skupovi podataka postaju razumljive i upotrebljive informacije.

Posebna pažnja posvećena je tržištu rada kroz razvoj sistema „Tržište rada info“, koji će omogućiti uvid u ponudu i tražnju radne snage, strukturu zarada, migracije i radne veštine stanovništva. Ovi podaci biće dragoceni - kako za kreatore ekonomske politike, tako i za lokalne samouprave i poslovnu zajednicu.

Jedan od najznačajnijih koraka je uspostavljanje Statističkog registra stanovništva, koji povezuje rezultate Popisa 2022. godine sa relevantnim administrativnim izvorima. Za razliku od sistema koji se, pre svega, oslanja na periodične popise, novi model omogućava kontinuirano ažuriranje podataka, brže praćenje demografskih kretanja i pouzdanije planiranje u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite.

„Ovo je investicija u znanje i budućnost. Želimo da podaci budu dostupni, povezani i upotrebljivi kako bi svako - od donosilaca odluka do lokalnih zajednica - imao pouzdanu osnovu za planiranje i razvoj“, izjavio je Branko Josipović, direktor Republičkog zavoda za statistiku. „EU4SORS nije samo tehnološki projekat, to je korak ka kulturi upravljanja zasnovanoj na činjenicama.“

Usklađen sa praksom država članica Evropske unije, ovaj pristup predstavlja važan korak ka savremenom statističkom sistemu zasnovanom na registarima. Istovremeno, doprinosi efikasnijem korišćenju postojećih administrativnih podataka i smanjenju opterećenja građana u budućim istraživanjima.