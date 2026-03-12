Slušaj vest

Uskoro stiže proleće, a lepo vreme već je mnoge izmamilo na ulicu i sve češće se viđaju električni trotineti u saobraćaju. Voze ih i deca, pa se postavlja pitanje koje greške prave pri vožnji ikome je dozvoljeno korišćenje električnih trotineta.

Najčešća greška koju prave vozači lakih električnih vozila jeste nekorišćenje zaštitne opreme poput kacige. Agencija za bezbednost saobraćaja zato je apelovala i na roditelje i na škole da edukuju decu upravo o lakim električnim vozilima i upravljanju njima.

Da električni trotineti mogu da budu jako opasni kada se njima ne upravlja na pravilan i na bezbedan način, pogotovo kada ih voze deca kaže za Euronews Srbija Miloš Milekić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Pravila za vožnju električnih trotineta

On je naveo da po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, deca mlađa od 14 godina uopšte ne smeju upravljati električnim trotinetima, dok za one koji su stariji od 14 godina, oni po zakonu smeju, ali moraju poštovati niz propisa i pravila.

- Što se tiče bezbednosnih pravila, oni moraju uvek nositi zaštitnu kacigu kada učestvuju u saobraćaju. Takođe, moraju se kretati biciklističkim ili stazama, odnosno trakama ili pešačko-biciklističkim stazama. Ukoliko ne postoji nijedna od ovih vidova infrastrukture, oni se mogu kretati po kolovozu, ali za osobe koje su u starosti između 14 i 18 godina oni se smeju kretati samo kolovozima, odnosno ulicama gde je ograničenje do 30 kilometara na sat - rekao je on.

Milekić kaže da se stariji od 18 godina mogu kretati ulicama na kojima je ograničenje brzine do 50 kilometara na sat.

On je napomenu da u uslovima lošije vidljivosti, pogotovo noćnim uslovima, mlađi moraju nositi i fluorescentni prsuk kako bi bili uočljiviji za sve ostale učesnike saobraćaja.

Važna je edukacija

Na ulicama je veliki broj lakih električnih vozila pogotovo jer je vreme lepo.

- Svedoci smo da je veliki broj lakih električnih vozila, pogotovo kada pričemo o trotinetima, prisutan u saobraćaju. Ta brojka se iz godinu u godinu sve više i više povećava - rekao je Milekić.

On je zato istakao važnost apela Agencije kako bi se sačuvali živote i vozača električnih trotineta i ostalih učesnika u saobraćaju.

- Od ponašanja svih vozača, pogotovo ukoliko sada pričamo o vozačima električnih trotineta, zavisi bezbednost kako njih samih, tako i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju u slučaju nastanka same saobraćaje nezgode - navodi Milekić.

Agencija je apelovala i na roditelje i na škole da se više uključuju u edukaciju kada je reč o upravljanju električnim trotinetima.

- Kada je u pitanju bezbednost dece, evo ukoliko pričamo o konkretnoj temi vozača električnih trotineta, ključna stvar su pre svega roditelji. Deca u tom momentu moraju biti svesni da su oni učesnici u saobraćaju i da spadaju u ugrožene grupe učesnika u saobraćaju i da jednostavno moraju biti svesni do kakvih posledica može dovesti njihovo neodgovorno ponašanje. Zatim edukacija u školama, zatim edukacija školskih policajaca, nastavnika, profesora, pa i na samom kraju da kažemo i u čitavom tom lancu i edukacija od strane stručnih lica i institucija - rekao je Milekić.

Gde i kako može da vozi električni trotinet

Što se tiče uslova za upravljanje električnim trotinetom, pravilnik Zakona o bezbednosti saobraćaja precizira sledeće:

Za kretanje električnog trotineta koriste se biciklistička staza, pešačko-biciklistička staza ili biciklistička traka. Zabranjena je vožnja trotoarima na kojima nema posebnog dela za bicikliste ili dela koji je zajednički za njih i pešake

Ako ne postoje biciklističke ili pešačko-biciklističke staze (što je slučaj u većini manjih gradova Srbije), dozvoljena je vožnja kolovozom, ali samo na putu gde je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h ako je vozač maloletan, odnosno, a ako je navršio 18 godina na putevima gde je ograničenje najviše 50 km/h

Prilikom upravljanja električnim trotinetom nošenje biciklističke kacige obavezno je za sve

Nošenje reflektujućeg prsluka uz kacigu obavezno za maloletnike u svim uslovima, a za ostale vozače kada se kreću na putevima

Vožnja električnih trotineta za mlađe od 14 godina zabranjena je u potpunosti Kazne za nesavesne vozače

Propisane uslove prate i propisane kazne za nesavesne vozače električnih trotineta, i to:

Zatvorske kazne:

2–12 godina – ako trotinetom usmrtite nekoga

2–8 godina – za nanošenje teških telesnih povreda

30 dana i više – za nanošenje lakih telesnih povreda

30 dana – vožnja trotinetom po auto/moto-putu

Novčane kazne:

100.000–120.000 dinara – vožnja po auto/moto-putu

10.000 dinara – najčešći prekršaji: nedozvoljena površina, bez osvetljenja, bez reflektujućeg prsluka, vožnja sa još jednom osobom, mlađi od 14, nepunoletni po kolovozu, bez nalepnice/registracije

5.000 dinara – paralelna vožnja više trotinetista, prevoz predmeta koji ometa upravljanje

3.000 dinara – brzina >10 km/h na pešačko-biciklističkoj stazi, vožnja preko pešačke “zebre”, slušalice na oba uha

Privremeno oduzimanje trotineta: moguće za seriju težih prekršaja.

