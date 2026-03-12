Slušaj vest

Svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu Srbije i sa sobom nosi 10.000 evra ili više u gotovini ili drugim fizički prenosivim sredstvima plaćanja dužno je da taj iznos prijavi carinskim organima na graničnom prelazu. Prijava se podnosi na posebnom obrascu za prijavu prenosa sredstava preko državne granice, koji je putnicima dostupan i na ulasku i na izlasku iz zemlje.

Pored gotovog novca, obaveza prijavljivanja odnosi se i na pojedine finansijske instrumente koji mogu da se prenose fizički, poput putničkih čekova, menica, novčanih uputnica i drugih prenosivih instrumenata koji glase na donosioca.

Budite oprezni s gotovinom Foto: Shutterstock

Građani Srbije mogu iz zemlje slobodno da iznose platne kartice i hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima. Međutim, za rezidente Srbije važi dodatno ograničenje - devize u iznosu od 10.000 evra i više mogu izneti samo uz dokaz o iseljenju iz zemlje.

Carina upozorava da davanje lažnih, netačnih ili nepotpunih podataka u prijavi znači da zakonska obaveza nije ispunjena. U tom slučaju putnik može biti novčano kažnjen, a carinski organi mogu privremeno zadržati novac ili druga sredstva plaćanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.