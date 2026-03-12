Slušaj vest

Ako ste pomislili da ste se pre mesec dana "provukli", kalendar za 2026. godinu ima loše vesti za sujeverne - sutra je ponovo petak 13. Drugi mesec zaredom!

Eto, stiže nam i martovski "baksuzni" dan, pa već oni koji su skloni vrevanjima u te ničim dokazane teorije, uveliko otkazuju sastanke, ne planiraju da izlaze iz kuće, čak će i za posao pronaći neko opravdanje da se ne pojave, ima i onih koji će naprasno da se razbole samo da ne bi "izazivali sudbinu".

Strah od ovog datuma ima i svoje stručno ime - paraskevidekatriafobija. Aaaa.... Šta reče?! Evo, probajte to da izgovorite tri puta brzo i maler će sam da pobegne, jer će pomisliti da mu izgovarate ko zna kakvu kletvu da od nje i malera potera maler.

Veruje se da sve potiče od 13 gostiju na Tajnoj večeri ili od dana kada su pohapšeni vitezovi Templari, ali realnost je da je petak 13. zapravo "magnet" za našu selektivnu pažnju. Kad vam se prospe kafa u utorak 10. u mesecu - to je slučajnost. Ili vam u četvrtak 21. bude loš dan u firmi - potražićete opravdanje u dekocentracji, umoru, šefovim hirovima... Ili u subotu 18. vam se probuši guma - šta je to drugo do slučajnost! Ali ako se bilo šta slično desi u petak 13. - e onda je to "prokletstvo".

Ako baš ne možete protiv sebe i osećate nelagodu na taj dan, daćemo van nekoliko "stručnih" saveta da "preduhitrite sudbinu" i taj petak preživete kao i svaki drugi petak u godini.

Za početak - šta ukoliko čuvena crna mačka vam pređe put? Nemojte pljuvati tri puta po trotoaru, pre svega higijene radi. Jednostavno joj se javite. Koliki god da je "baksuz" - znate onu staru narodnu da lepa reč i gvozdena vrata otvara, a i svaki "crnjak" omekša.

Šta je sledeće.... Merdevine! Nemojte prolaziti ispod njih. Ni na petak 13. ni na bilo koji drugi dan! Ne zbog malera, već zato što može da vam padne kanta farbe na glavu ili onaj ko je na njima kad izgubi ravnotežu. To nije sudbina, to je sila gravitacije.

Sujevreje nije sujeverje ukoliko se ne pomene razbijanje ogledala! I čak sedam godina nesreće! Ukoliko birate između te "životne katastrofe" i kupovine novog ogledala u prvoj prodavnici, mi glasamo za ovo drugo. Bez kompromisa.

Prosuta so nije ništa manje "opasna"! Umesto da je bacate preko levog ramena pravo nekom u oko ili posvete tako svuda po podu, samo je pokupite krpom. Red u kući je najbolji lek protiv negativne energije.

E sad još jedan zanimljiv detalj zbog kojeg jedino možemo da opravdamo sujeverje - statistike osiguravajućih društava širom sveta godinama pokazuju zanimljiv trend: na petak 13. se zapravo dešava manje saobraćajnih nesreća i incidenata. Zašto? Zato što su ljudi, verovali da taj dan je baksuzan ili ne, ipak podsvesno su oprezniji. Čak i oni kojima on zapravo ništa ne znači, imaju dozu povećenje pažnje za svaki slučaj.

Oni koji ne robuju mitovima, ovo je savršen dan za putovanja, pošto zbog sujevernih opada prodaja avionskih karata, pa su one baš za petak 13. često dosta jeftinije.

Sve u svemu petak 13. je samo još jedan petak i uvod u vikend, dan za završavenje poslovnih obaveza, popodnevnu kafu sa prijateljima i planiranje odmora.