Rečenica "Žena kad te preboli, može i kuma na svadbi da ti bude" ponovo je postala viralna na društvenim mrežama - i to zahvaljujući jednoj neobičnoj životnoj priči.

Nakon što je javnost nedavno pričala o Srpkinji Mirjani koja je bivšem mužu bila venčana kuma, sada je pažnju privukla još jedna slična situacija.

Ovoga puta u centru pažnje našla se Srpkinja Kaja, koja je na svom TikTok profilu otvoreno ispričala kako je postala kuma svom bivšem dečku i njegovoj supruzi.

"Od bivše ljubavi do kume"

Kaja je raskinula vezu, ali sa bivšim partnerom ostala u prijateljskim odnosima. Foto: Profimedia

Kaja, bez zadrške je objasnila kako je njen odnos sa bivšim partnerom prerastao u potpuno drugačiju vrstu prijateljstva.

"Od bivše ljubavi do kume. Njegova žena danas je moja najbolja drugarica. Kad si čistog srca sve dileme same se reše", napisala je u opisu videa.

U snimku je zagrljena sa suprugom svog bivšeg dečka, objašnjavajući pratiocima neobičan odnos koji danas imaju.

"Nije vam jasno kako sam ja bivšem dečku postala kuma. Pa eto, tako lepo. Evo mu je žena. Vidite kako je lepa, moja najbolja drugarica", rekla je.

"Sada se svo troje družimo"

Sada se svi troje druže. Foto: Shutterstock

Kaja je potom dodatno objasnila kako je do toga došlo.

"Da rešimo dilemu ko je šta kome. Marko je moj bivši dečko, a sada sam im ja kuma. Nas troje se družimo, a oni su me pitali da im budem kuma. I tako sam postala kuma nakon krštenja njihovog deteta“, ispričala je.

Reakcije na mrežama

Video je brzo privukao pažnju korisnika, a komentari su bili podeljeni - od oduševljenja do neverice.

"Pa legendarno", "Podrška za kumu", "Bravo, kumo, legenda si", pisali su jedni.

Drugi su, međutim, bili skeptični: "Nisu ovde čista posla", "Neko od vas troje ima skrivene namere", "Ovo je prosto nemoguće".