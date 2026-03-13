Da li bolje imati dva seta guma ili izgurati godinu na univerzalnim

Mart nas često prevari sunčanim danima, ali kalendar i zakon su jasni. Zimska oprema u Srbiji obavezna je do 1. aprila, u uslovima snega i leda na kolovozu. Tako da lako može da se desi da posle 20 stepeni koliko preko noći naglo zahladni i već sutradan oko nas kao da smo usred zime.

A za nešto više od pola meseca doći će vreme da se gume zamene letnjim. Sručnjaci ističu da čim prosečna dnevna temperatura pređe 7 stepeni, zimska guma gubi svoja svojstva, postaje previše meka i drastično se brže troši. Ali ne sme da se skida do već pomenutog datuma.

Za one koji su u svom kućnom budžetu zacrtali kupovinu novih guma donosimo najprecizniji presek cena po kategorijama i najčešćim dimenzijama.

Najjeftinije brendove ponajviše biraju vozači koji automobile koriste uglavnom u gradskim uslovima i ne prelaze velike kilometraže na otvorenom putu. U toj klasi dominiraju domaći Tigar, regionalna Sava i kineski giganti poput LingLonga ili Sailuna.

gume i novac Foto: Shutterstock

A kako to cenovno, po komadu okvirno, izgleda kada se uđe u prodavnicu:

- 195/65 R15: Od 5.200 do 6.800 dinara

- 205/55 R16: Od 6.300 do 7.900 dinara

- 225/45 R17: Od 7.500 do 9.200 dinara

Srednja klasa bi se podvela po onaj termin "najbolji odnos uloženo-dobijeno". To je neka "zlatna sredina" za prosečnog srpskog vozača. Brendovi poput Hankook-a, Fulde, Klebera ili Toyo-a nude performanse koje su vrlo blizu premium modelima, ali po znatno nižoj ceni.

Ponovo ćemo zaviriti u prodavnicu:

195/65 R15: Od 6.800 do 8.500 dinara.

205/55 R16: Od 8.500 do 11.200 dinara

225/45 R17: Od 11.000 do 14.500 dinara

Dobra guma glavu čuva Foto: RINA

Na kraju dolazimo do premijum klasa gde kod nas dominiraju Michelin, Continental, Goodyear i Bridgestone i nude najkraći put kočenja i vrhunsku stabilnost.

- 205/55 R16: Od 12.000 do 15.500 dinara

- 225/45 R17: Od 14.500 do 22.000 dinara