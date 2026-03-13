Veliki vodič za kupovinu letnjih guma 2026: Detaljan cenovnik po brendovima! Ovako ih nećete brzo uništiti
Mart nas često prevari sunčanim danima, ali kalendar i zakon su jasni. Zimska oprema u Srbiji obavezna je do 1. aprila, u uslovima snega i leda na kolovozu. Tako da lako može da se desi da posle 20 stepeni koliko preko noći naglo zahladni i već sutradan oko nas kao da smo usred zime.
A za nešto više od pola meseca doći će vreme da se gume zamene letnjim. Sručnjaci ističu da čim prosečna dnevna temperatura pređe 7 stepeni, zimska guma gubi svoja svojstva, postaje previše meka i drastično se brže troši. Ali ne sme da se skida do već pomenutog datuma.
Za one koji su u svom kućnom budžetu zacrtali kupovinu novih guma donosimo najprecizniji presek cena po kategorijama i najčešćim dimenzijama.
Najjeftinije brendove ponajviše biraju vozači koji automobile koriste uglavnom u gradskim uslovima i ne prelaze velike kilometraže na otvorenom putu. U toj klasi dominiraju domaći Tigar, regionalna Sava i kineski giganti poput LingLonga ili Sailuna.
A kako to cenovno, po komadu okvirno, izgleda kada se uđe u prodavnicu:
- 195/65 R15: Od 5.200 do 6.800 dinara
- 205/55 R16: Od 6.300 do 7.900 dinara
- 225/45 R17: Od 7.500 do 9.200 dinara
Srednja klasa bi se podvela po onaj termin "najbolji odnos uloženo-dobijeno". To je neka "zlatna sredina" za prosečnog srpskog vozača. Brendovi poput Hankook-a, Fulde, Klebera ili Toyo-a nude performanse koje su vrlo blizu premium modelima, ali po znatno nižoj ceni.
Ponovo ćemo zaviriti u prodavnicu:
195/65 R15: Od 6.800 do 8.500 dinara.
205/55 R16: Od 8.500 do 11.200 dinara
225/45 R17: Od 11.000 do 14.500 dinara
Na kraju dolazimo do premijum klasa gde kod nas dominiraju Michelin, Continental, Goodyear i Bridgestone i nude najkraći put kočenja i vrhunsku stabilnost.
- 205/55 R16: Od 12.000 do 15.500 dinara
- 225/45 R17: Od 14.500 do 22.000 dinara
I jedan važan savet - prilikom zamene guma što podrazumeva i njihovo balansiranje, bilo koje da kupite, obavezno vidite da li je potrebno centriranje trapa iliti reglaža. Loš trap može uništiti nove gume za manje od 5.000 pređenih kilometara, što je nepotreban trošak koji se može izbeći za nekoliko hiljada dinara.