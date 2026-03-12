Slušaj vest

WMG fondacija, koju je 2024. osnovala kompanija WMG (Wireless Media Group), obeležila je dve godine rada. Na svečanom koktelu koji je upriličen tim povodom prisustvovali supredstavnici institucija, partnera iz poslovnog i civilnog sektora, diplomatskog kora, kao i mnogobrojni prijatelji fondacije. Na događaju su predstavljeni rezultati koje je fondacija ostvarila tokom prve dve godine rada, ali i nova Ženska inicijativa SpOna, namenjena povezivanju znanja i iskustava žena, stručnjakinja iz različitih oblasti, u cilju jačanja i unapređenja društvenog položaja žena u Srbiji.

Foto: Dragana Simić

– Pre dve godine pokrenuli smo WMG fondaciju sa željom da društvenu odgovornost kompanije Wireless Media Group podignemo na viši, sistemski nivo i da ono što kao kompanija već godinama radimo zahvaljujući znanju, medijima, projektima i partnerstvima objednimo u fondaciju s jasnom misijom. Verujemo da se pravi uticaj jedne kompanije ne meri samo poslovnim rezultatima već i tragom koji ostavlja u društvu. Upravo zato nastojimo da podržimo inicijative koje doprinose samoodrživosti društva u Srbiji i na Zapadnom Balkanu i imaju dugoročnu vrednost za zajednicu. Posebno nam je drago što danas obeležavamo dve godine tog puta zajedno s partnerima, saradnicima i prijateljima fondacije, koji su deo ove priče – izjavila je Ana Aleksić, članica borda WMG i predsednica Upravnog odbora WMG fondacije.

Foto: Goran Zlatković

Od osnivanja WMG fondacija razvija projekte usmerene na teme od šireg društvenog značaja putem inicijativa EUpravo zato, Prevencija kao garancija i Osnažimo mlade. Nova Ženska inicijativa SpOna predstavlja prirodan nastavak te misije. Zamišljena je kao mreža saradnje i podrške, a posvećena je aktivnom i ravnopravnom učešću žena u svim sferama društvenog života.

Irena Petrović, direktorka WMG fondacije, istakla je da iza uspeha ove fondacije stoje žene te da je SpOna nastala iz potrebe da društvo prepozna i koristi puni potencijal rodne ravnopravnosti, na dobrobit svih.

– SpOna je poziv da udružimo snage, iskustva i perspektive kako bismo ženama u Srbiji i regionu otvorili više prostora za saradnju, podršku i zajedničko delovanje. Verujemo da povezivanje znanja i iskustva stvara novu energiju koja može da doprinese snažnijem društvenom uticaju žena. Naša želja je da SpOna postane mreža u kojoj se žene međusobno ohrabruju, uče jedna od druge i zajedno grade put ka perspektivnijem društvu. Verujemo da upravo zahvaljujući ovakvim inicijativama možemo da stvorimo prostor za nove ideje, partnerstva i projekte koji će doprineti razvoju zajednice i otvoriti više prilika za buduće generacije žena – izjavila je Petrovićeva.

Događaju su prisustvovale zvanice iz sveta diplomatije, biznisa, kulture i umetnosti. Tamara Vučić, prva dama Srbije, svojim prisustvom uveličala je ovaj događaj i time iskazala podršku projektima i inicijativama WMG fondacije usmerenim na razvoj društveno odgovornih programa.

Posebnu pažnju privuklo je predstavljanje specijalne publikacije „SpOna“, koja je osmišljena kao svojevrstan manifest posvećen ženskoj borbi i ženskom uspehu.

– Želeli smo da iskustva i postignuća žena iz različitih profesija posluže kao inspiracija i vodič svim ženama koje žele da razvijaju svoje potencijale, da ga svaka od nas prelista svaki put kada su joj potrebni ohrabrenje i motivacija – poručuju iz tima WMG fondacije, koji su u cilju predstavljanja SpOne izradili specijalno izdanje s velikim brojem intervjua sa značajnim ženama iz sfera diplomatije, umetnosti, kulture i biznisa u Srbiji.

O WMG fondaciji:

WMG fondacija je osnovana 2024. godine s ciljem da podržava i podstiče samoodrživost društva, kao osnove za postizanje evropske i globalne konkurentnosti.

Vođeni vizijom budućnosti u kojoj će Srbija i Zapadni Balkan postati stabilna društva i respektabilni partneri u borbi za održivu Evropu i održivi svet, odlučili smo da ličnim primerom pokrenemo transformaciju i stavimo društvu na raspolaganje ono najvrednije što imamo: svoju ekspertizu, resurse i uticaj naše kompanije.