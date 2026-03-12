Društvo
NUKLEARNA POSTROJENJA NA UDARU! DA LI NAS RAT NA BLISKOM ISTOKU VODI U EKOLOŠKI PAKAO? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Gosti su:
prof. dr Goran Belojević - specijalista higijene
Goran Marjanović - inženjer elektrotehnike i naučnik
dr Radomir Kovačević – toksikolog
dr Borislav Antonijević – ginekolog
