Jedinice iz sastava 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, uz neprekidno angažovanje u okviru stalno zadejstvovanih snaga za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije, svakodnevno realizuju obuku na savremenim radarsko-računarskim sredstvima i sistemima automatizacije.

Obuka se izvodi radi trenaža profesionalnog sastava i daljeg unapređenja sposobnosti za realizaciju namenskih zadataka, uz maskimalno iskorišćenje mogućnosti sredstava za osmatranje i kontrolu vazdušnog prostora, navođenje borbene avijacije, usmeravanje artiljerijsko-raketnih jedinica na dodeljene ciljeve u vazduhu i pružanje navigacijske pomoći vazduhoplovima u nuždi.

Foto: Ministarstvo odbrane

Među savremenim sredstvima visokih performansi u 126. brigadi VOJIN je i osmatrački radar srednjeg dometa GM-200, kao jedan od ključnih sistema za osmatranje i kontrolu vazdušnog prostora Republike Srbije.

Obuka na ovom sredstvu se izvodi na radarskom položaju i obuhvata teorijske sadržaje o mogućnostima radarske tehnike i procedurama održavanja i zaštite sistema od elektronskog ometanja, kao i praktičan rad tokom kojeg se realizuju vežbe manevra premeštanjem i operativnog rada na rezervnim radarskim položajima.

Foto: Ministarstvo odbrane

Osmatrački radar GM-200 je trodimenzionalni, višenamenski, taktički, mobilni radar srednjeg dometa, namenjen za otkrivanje i praćenje svih vrsta ciljeva u vazdušnom prostoru samostalno ili u okviru sistema PVO. Otkriva ciljeve u vazdušnom prostoru do 250 km daljine i do 25 km visine.

Nabavkom ovog radara i uvođenjem u upotrebu savremenog radarskog sistema dugog dometa GM-400, kao i novog sistema za obradu i prikazivanje vazdušne situacije i automatsko upravljanje „SOVA 24“, znatno su unapređene prostorne i informacione mogućnosti 126. brigade VOJIN i sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva i PVO u celini za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.