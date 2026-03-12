Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da su pred srpskim školstvom izazovi koji zahtevaju obnovu školskih objekata, ali i reformu planova i programa uz digitalizaciju obrazovnog sistema.

Stanković je, nakon obilaska radova na rekonstrukciji Osnovne škole "Boško Palkovljević Pinki" u Staroj Pazovi, rekao da metodi učenja u srpskim školama moraju da budu savremeniji i podignuti na viši nivo.

- Pred srpskim školstvom su izazovi, pre svega reformskog karaktera. Mi treba da, ne samo investiramo u infrastrukturu, ne samo u nove škole, ne samo u prateće objekte i opremu, nego da radimo i na postepenim, ali neopozivim reformama planova i programa, da naši metodi učenja budu osavremenjeni, podignuti na viši nivo sa boljim ishodima nego što je sada slučaj - ukazao je ministar.

Stanković je naglasio da je veoma važno to što se uz proces reforme planova i programa odvija i proces digitalne transformacije obrazovnog sistema i naveo da je u planu uvođenje kodeksa za korišćenje veštačke inteligencije u obrazovanju, Telegraf prenosi pisanje Tanjuga.

Dejan Vuk Stanković u školi u Staroj Pazovi Foto: Ministarstvo Prosvete

- Mi nameravamo u skoroj budućnosti da radimo na tome da usvojimo kodeks za upotrebu veštačke inteligencije u obrazovanju. To je potrebno da bi ljudi mogli da je primenjuju i time unapređuju proces obrazovanja, a pre svega da omogući jednostavnije, efikasnije i individualizovano učenje, praćenje napretka svakog đaka pojedinačno uz, naravno, jednostavniji transfer znanja i potvđivanje kreativnog mišljenja dece i otvaranje puta ka razvijanju novih veština - objasnio je Stanković.

Kako je rekao, sem brzog interneta koji je uveden u sve škole u Srbiji, 400 škola je priključeno na Data centar u Kragujevcu, po čemu je Ministarstvo prosvete lider u odnosu na sve društvene delatnosti.