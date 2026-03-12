Slušaj vest

Priče o našim ljudima koji odlaze u inostranstvo trbuhom za kruhom često nose i tešku stranu života daleko od kuće. Neki od njih rade naporne poslove, često bez sigurnih ugovora i zaštite, pa svaka povreda ili problem može da ih dovede u vrlo tešku situaciju. Upravo jedna takva priča ovih dana izazvala je veliku pažnju među ljudima sa Balkana koji žive u Nemačkoj.

Sve je počelo objavom jedne Srpkinje u Fejsbuk grupi "Balkanci u Nemačkoj", koja je opisala dramatičan susret sa zemljakom na ulici u Berlinu.

"Da li je moguće koliko lošeg naroda ima. Jutros sam vodila decu u školu i u prolazu, jedan čovek me je zaustavio jer je čuo da sa decom govorim srpski. Čovek ima oko 50 godina i plakao je kao kiša. Radio je na baušteli kod nekog Bugarina, nažalost na crno, ali se povredio na poslu.

"Pitam se gde će tom čoveku duša"

Dok su ga odveli u bolnicu, imao je operaciju ruke, a rana mu je ogromna. Već osam dana spava na ulici. Stan u kojem je živeo više ne postoji, a ni tog Bugarina kod kog je radio više nema. Nije isplaćen za posao koji je radio, ostao je na ulici na milost i nemilost, a nema ni dokumenta ni telefon - kao da je čovek pao s neba ovde u Berlin.

Pitam se gde će tom čoveku duša. Došao je ovde da radi i da se muči, bilo 'na crno' ili 'na belo', nebitno. Nije krao, nije ubio nikoga, radio je pošteno, a na kraju ga je snašlo ovako nešto. Sram da bude bilo koga ko iskoristi čoveka kao radnu snagu i na kraju ga ostavi na ulici. A ima ovde dosta takvih slučajeva. Plašite se Boga", napisala je Srpkinja.

"Pazite se, to su prevaranti"

Njena priča brzo se proširila među članovima grupe, ali je istovremeno pokrenula i raspravu – dok su jedni bili potreseni sudbinom čoveka, drugi su upozoravali da bi moglo da se radi o dobro smišljenoj ali i poznatoj prevari.

Neki članovi grupe odmah su upozorili na oprez:

"Pazite se, to su prevaranti. Istu takvu priču sam čula u Frankfurtu. Tražio je da mu dam 50 evra navodno za kartu da se vrati kući", napisala je jedna Srpkinja.

Drugi su dali savet kako postupati u takvim situacijama, naročito kada su u pitanju deca i lična sigurnost:

"Nisi odmah razmišljala u tom trenutku kako da se vrati kući bez dokumenata. Pazi se, ima jako lošeg naroda. Je l' si mu dala 50 evra? Nemoj nasedati na takve ljude... Pazi šta radiš, nemoj svakom verovati, pogotovo u Berlinu."

Neki komentatori su ukazali i na detalje priče koji izazivaju sumnju:

"Taj njegov čarobnjak iz Bugarske nestao, odneo sa sobom i bauštelu i radne kolege, čak mu i stan odneo. Sad ovaj čovek sa 50 godina ne zna dalje… ali zna da zaustavi majku sa decom i kuka. Prevarant".

"Klasika za Balkance"

Iskusni članovi grupe ističu da ovakve priče često koriste emotivne trikove:

"Najgore je što ovde prilaze ljudi s takvim pričama, a zapravo su prevaranti koji uzimaju pare na emocionalne šeme. Pa ti znaj da li je istina ili ne".

Na kraju, jedan komentar podseća da nisu strani poslodavci ti koji obično varaju:

"Nije klasika Zapada nego Balkana… prevaranti su naši. Poslodavac sa Zapada ga sigurno nije prevario."