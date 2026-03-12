Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je selo Miščići - prema predanju, tu je rođen naš duhovni roditelj, Rastko Nemanjić, sin Nemanjin, Sveti Sava.

"Deževska dolina, podno Golije, selo Miščići, rodno mesto svetitelja Save. Ovde se nekad nalazila dvorska crkva, pa pretpostavlja se da je upravo na ovom prostoru i rođen Sveti Sava, duhovni roditelj celog srpskog naroda. U njegovu slavu i čast podignut je hram i crkva Svetog Save. Obišli smo njegovo rodno mesto, gde žive dečica, posetili višedetne porodice, jer one na taj način u najboljem smislu ispunjavaju zavet Svetom Savi", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Prosvetitelju, duhovniku, učitelju, uzoru i svetonazoru. Sveti Sava nam je ucrtao i ostavio put kao zaveštanje da budemo ljudi, da budemo humani, da poštujemo i uvažavamo jedni druge, da se brinemo i staramo se jedni o drugima. Vreme prolazi, vekovi se nižu, ali njegova ideja je večna i neprolazna".

