Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je da će do ponedeljka u Srbiji preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, dok se od utorka očekuje osveženje i promenljivo vreme, uz povremene pljuskove i grmljavinu

Prema najavi RHMZ, u Srbiji će danas biti pretežno vedro, osim na zapadu i jugozapadu zemlje, gde se uz lokalni razvoj oblaka još ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

RHMZ najavljuje da će do ponedeljka vreme biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, dok se od utorka očekuje osveženje.

Sutra, nakon hladnog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, dok se posle podne na zapadu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblaka, ponegde očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, a u Banatu i Braničevu povremeno i jak. Najniža temperatura kretaće se od -2°C na jugu i istoku Srbije do 7°C u Beogradu, dok će najviša dnevna biti od 17 do 20°C.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Za vikend i u ponedeljak zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, sa dnevnom temperaturom od 15 do 20°C, a u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji posle podne, uz lokalni razvoj oblaka, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata dostizati i olujne udare.

U ponedeljak uveče i tokom noći na severu i zapadu, a u utorak i u ostalim predelima, očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Temperatura će biti u manjem padu. Nakon toga biće promenljivo i malo svežije vreme, tek ponegde sa uslovima za kratkotrajnu kišu, stoji u najavi RHMZ.