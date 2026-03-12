Na graničnom prelazu Batrovci kamioni čekaju tri sata, dok na Kelebiji zadržavanje iznosi dva sata. Proverite stanje na granicama.
Društvo
Kamioni na Batrovcima čekaju 3 sata: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila
Slušaj vest
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, a na hrvatskom prelazu Šid dva, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Zadržavanje za kamione na prelazu Kelebija na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj je dva sata.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši