Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, a na hrvatskom prelazu Šid dva, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Zadržavanje za kamione na prelazu Kelebija na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj je dva sata.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

