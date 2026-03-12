Slušaj vest

Marija Milošević, ćerka Slobodana Miloševića, posle 25 godina vratila se u Srbiju. Ona je, prema rečima komšija, napustila Cetinje i već izvesno vreme živi u porodičnoj kući, gde su u dvorištu sahranjeni njeni roditelji Slobodan i Mira Marković.

Na pomenu povodom dvadeset godina od smrti Slobodana Miloševića u dvorištu kuće okupile su se njegove pristalice, a na grobu je bio i venac od crvenih ruža sa posvetom: “Dragi tata, vole te Marija i Marko”.

Komšije potvrdile da je tu

Kako je Marko u Rusiji, a mislilo se da je Marija Milošević i dalje na Cetinju niko ih nije ni očekivao. Međutim, Marija je sve vreme bila u porodičnom domu ali se u dvorištu nije pojavila. Na kući su navučene roletne i prilaz nije moguć.

Foto: Daktilo

Komšije, zbog delikatne situacije, nisu želele pred kamere ali su potvrdili da se Marija vratila u Srbiju.

“Čuli smo da se vratila, ali nismo je videli. Ona ni na Cetinju nije izlazila iz kuće, sumnjamo da će i sada. Ne mislite valjda da će po Požarevcu da šeta”, rekli su stariji sugrađani koji žive u blizini.

Kuća u kojoj boravi Marija opasana je zidinama i sa vidljivim obezbeđenjem. Kum porodice Milošević, Boro Drakulović, prema rečima okupljenih na pomenu, pokušao je da se vidi sa Marijom ali do susreta nije došlo.

Foto: PEDJA MITIC/EPA

On nije želeo konkretno da potvrdi, ali ni demantuje da se Miloševićeva ćerka vratila u Požarevac.

Kum o porodici Milošević

- On je venčao mene dok je bio u Hagu, on je poslao svom punomoćnika da bi venčao mene u mom selu. Posle toga sam ja dobio dvoje dece, prvo sam dobio sina, kome sam dao ime Slobodan po Slobodanu. Slobodana sam voleo i volim kao brata. On je deset godina stariji od mene, imao sam tri sestre. Tako sam voleo i Mariju i Miru, Marka jednog i drugog. Sada sam upoznao i unuku Mariju. Oduševljen sam sa njom, volim je, kaže između ostalog i dodaje:

Foto: SOGUN/EPA

- Dva puta sam mu bio u poseti u Hagu, da se pohvalim ako je to za hvaljenje. Prva poseta sam bio ja u Hagu, osim porodice, to ne znam i ne ulazim da li je porodica bila pre nas. To ne znam. Ali znam da sam prvi među četvoro, kroz 13 kapija smo prošli da te hvata jeza. On se šalio, kuvao nam kafu.

Biste Miri i Slobi u Požarevcu Foto: Petar Aleksić

Na pitanje kada se Marija vratila u Požarevac, odgovorio je:

- Ja ne mogu da dajem izjave jer ne znam, a nisam u nekim kontaktima sa njima jer znate njima nije lako. Marija ćerka je bila progonjena. Pobegla je bila u Crnu Goru. Da li se vratila ili nije. Neko kaže jeste, neko kaže nije. Ja nemam kontakt i nemam pravo da provociram nikoga. Ja mislim da ona to pola vraća sa ovom malom od brata u kolotečinu koja treba da ide u pravom smeru. Ona to neće prepustiti. To grobno je mesto je kuća njihova, oca i majke. Ne znam koga još od njih tamo ima. Mislim da ona to nikada neće zabataliti.

Boro kaže da je posebno bio dirnut tokom jedne od poseta Miri Marković u Rusiji.

- Jedan detalj ću reći, možda ne bi trebalo ali reći ću ga, kada sam bio u Moskvi kod Mire. Bio sam dva puta. Na zahtev Slobodanov, i hvala mu što me poslao. Zvala je baš Marija Miru na telefon. Kaže Mira njoj “imamo gosta”, a ko je gost, ona odgovara: Bora. “Mama, Boro nije gost on je kum”. Ja sam toliko bio srećan da je ona to izgovorila. To jeste tako, kod nas je običaj ako sam kum vama, kum sam celoj vašoj porodici. Ako ste vi meni, celoj porodici, braći sestrama svima ste kum - rekao je on.

Boro Drakulović Foto: Zorana Jevtić

Na kapiji kuće u kojoj živi Marija nalazi se natpis da je ulazak dozvoljen od 10 do 14 časova kada se obeležavaju godišnjice, pa je tako nakon 14 časova kapija bila zatvorena. U dvorištu iza kuće nalazi se boks u sa dva psa.