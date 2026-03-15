Ove godine, Ramazan je počeo 19. februara i trajaće do večeri 19. marta, nakon čega sledi Ramazanski Bajram 20. marta.

Islamski post se po mnogome razlikuje od hrišćanskog. Dok je za vreme hrišćanskog posta, pored alkohola i loših misli, predviđeno odricanje hrane životinjskog porekla, muslimani se tokom Ramazana odriču hrane i pića do kasnih popodnevnih sati.

Upravo takav način ishrane može biti teško održiv u kontekstu standardnog radnog vremena. Ono obično bude od 8 do 4 ili od 9 do 5 sati.

Rođen i odrastao u Beogradu, a poreklom iz Novog Pazara, dvadesetšestogodišnji Sead Plojović već dve godine uspeva da odoli iskušenjima tokom Ramazana.

Odluka je bila samo njegova

Odricanje od hrane i vode tokom skoro celog dana nije samo stvar fizičke snage, već pre svega mentalne. Iako u islamu deca nisu u obavezi da poste, već to postaje obaveza tek nakon ulaska u pubertet, Sead priznaje da nije oduvek bio spreman na post.

- Pre dve godine sam prvi put postio ceo post. I ranijih godina sam razmišljao da počnem. Na kraju, na ovu odluku me je navelo to da sam se konačno osetio psihički spremnim, isključivo svojom inicijativom i voljom - istakao je naš sagovornik.

Priprema pre posta

Nekoliko dana pred početak Ramazana, neophodna je priprema, Plojović kaže da mu je to nezaobilazni deo. Kako se datum početka približi, unos hrane se smanji da bi se organizam navikao na novu svakodnevicu.

- Nekoliko dana ranije osetim veliku euforiju - ističe sagovornik i dodaje - unapred se osećam lepo jer znam da će mi post doneti dobre stvari.

Blagodeti ramazanskog posta

U ovom periodu posebno brine o ishrani, vodeći računa da obroci sadrže adekvatne nutritivne vrednosti. Najčešći izbor su mu kuvana jela, juneće i belo meso, voće i povrće. Izbegava prerađene i industrijske slatke proizvode.

Prema njegovim rečima, beneficije su upravo čišćenje organizma, ali i misli. Priznaje da to ne znači da se po završetku posta prejeda ili čini nečasne stvari. U Seadovom slučaju, post je podsetnik za jačanje karaktera, kao i način života u kom imamo mogućnost da kažemo “ne” pred iskušenjima. Istakao je da je ovo mogućnost da navikne da se pridržava odluka koje i inače u životu donese, bez odstupanja.

Jedan radni dan

Iako se uglavnom ne hidriramo dovoljno, većina ljudi ujutru nakon buđenja prvo pohita za čašom vode. Beograđanin kaže da mu to što ne popije vodu ujutru teško pada, najteže tokom prvih nekoliko dana. Jedan od većih izazova jesu radni dani koji su mu uslovljeni standardnim radnim vremenom.

- Već od 8 sati ujutru sam u kancelariji. Iako volim da popijem prvu jutarnju kafu, dokazao sam sebi da se i bez toga može. Nemam povlastice, niti skraćeno radno vreme, radim kao i ostale kolege 8 sati i pauzu koristim da prošetam. Kolege su uviđajne i trude se da ne jedu i ne piju preda mnom, ali objašnjavam im da mi to ne smeta i da se neću osećati kao da mi prave zazubice - iskren je Plojović.

Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Iftar svakog dana počinje u različito vreme, odnosno okvirno oko 6 sati popodne kada on i pojede prvi obrok i popije prvu času vode.

Čak ga ni to nije sprečilo da 4 do 5 puta nedeljno radi treninge snage.

- Nakon posla odmorim, kada sat otkuca vreme početka iftara, zasitim se, ali se ne prejedam, kako ne bih opteretio želudac i da bih mogao da vežbam. Već oko ponoći odem na spavanje - objašnjava.

7 radnih dana

Zanimljivo je da pored kancelarijskog posla, on vikendom radi kao konobar u jednom ugostiteljskom objektu. Priznaje da tada teže podnosi post jer je ugostiteljstvo često fizički težak posao. Međutim, na taj način dokazuje sebi da može da uradi sve što poželi ako dovoljno veruje u sebe i svoje odluke. Takođe, bez obzira na sve, ističe da se tokom posta najbolje oseća.

Druženje sa ljudima različite vere

S obzirom da je rođen i odrastao u Beogradu, veći deo društva mu je pravoslavne veroispovesti. Međutim to ne utiče na zajedničke društvene aktivnosti, čak ni tokom ovog perioda.

- Prijatelji razumeju moju odluku. Oni prolaze sa mnom kroz to, kao i ja kroz njihove praznike i običaje. Imamo međusobno razumevanje. Pojedinima teško padne što odbijam do popijem pivo sa njima uz utakmicu, jer žele da to radimo zajedno. Ali imam neizmernu podršku svih prijatelja pravoslavaca - kaže kroz smeh naš sagovornik.

Kulturološke razlike između Novog Pazara i Beograda

S obzirom na to da su mu roditelji iz Novog Pazara, dosta vremena je proveo tamo.

- Razlika između Novog Pazara i Beograda je osetna. Radno vreme u Novom Pazaru je najčešće prilagođeno ramazanskom postu, pa je lakše izvodljivo - dodaje da se navikao na tempo života u Beogradu, pa mu ništa što radi ne predstavlja problem.

Iako je očekivao da će ova odluka biti teška, otkako se odlučio na nju, nije pomišljao da odustane.

Mnogo toga u životu ume biti teško, ali Plojović svima poručuje da izaberu “svoje teško” i uživaju u blagodetima svoje odluke čak i u uslovima koji nisu potpuno prilagođeni istoj.