U udesu na putu Šabac-Valjevo nastradao je brat pevača Darka Lazića. Vozaču automobila, u koji je Lazić udario motorom, određeno je zadržavanje. Crni bilans na putevima raste, a mi proveravamo, kako zaustaviti tragedije pre nego što bude kasno?

Adrenalin i osećaj slobode neretko skupo koštaju, Kurir televizija je proverila koliko se zapravo vodi računa o bezbenosti motociklista u saobraćaju.

Sagovornici za emisiju "Crna Hronika" za Kurir televiziju bili su dr Vladimir Jevtić, stručnjak za bezbednost, Boris Antić, profesor Saobraćajnog fakulteta i građani koje smo pitali šta oni misle o ovome.

- U Beogradu se obraća vrlo malo pažnje o njihovoj bezbednosti, minimalno. Mi kao vozači koji vozimo automobile nemamo predstavu zapravo o njihovoj bezbednosti i postojanju generalno - rekao je jedan građanin na temu bezbednosti motociklista.

Sledeći ipak nije delio njegovo mišljenje.

- Mislim da se prilično obraća pažnja, pogotovo sada sa povećanim brojem motociklista zbog dostavljača - dodao je on.

Mišljenja su bila različita ali mišljenja su uglavnom bila da ostali učesnici saobraćaja ne obraćaju mnogo pažnje na motocikliste.

Vladimir Jevtić Foto: Kurir Televizija

"Potrebna je kompletna zaštitna oprema"

Iako zakon jasno nalaže obaveznu zaštitnu opremu, deo motociklista je i dalje ne koristi u potpunosti. Kaciga, zaštitna jakna, rukavice i čizme često mogu da naprave razliku između lakše povrede i fatalnog ishoda.

- Kompletna zaštitna oprema , sve je potrebno, ne samo jakna i kaciga. Motociklisti se opreme uglavnom sete u Urgentnom centu, tada bi voleli da su je nosili. Ono što je takođe važno jeste upravljač puta, za vozače automobila neka rupa na putu može da znači probušen pneumatik ili oštićen amortizer, za motociklistu to može da znači i smrt nažalost - objašnjava Jevtić.

Motociklisti imaju oko 28 puta veću verovatnoću da smrtno stradaju u saobraćajnoj nesreći u odnosu na putnike u automobilu, mereno po pređenom kilometru.

- Oni sa razlogom nose epitet ranjive odnosno ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju. Rizik po pređenom kilometru je i 15 puta veći po kilometru - dodaje.

Poseban problem je to što mnogi vozači automobila ne uoče motocikliste na vreme dok mnogi motociklisti precenjuju svoje sposobnosti.

Foto: Kurir Televizija

- Oni su skloni nekom povećavanju adrenalina i uzbuđenja tokom vožnje, zbog toga prave nagla ubrzavanja i nagla kočenja. To najčešće dovodi upravo do saobraćajnih nezgoda jer vozači automobila nisu navikli da kako oni kažu "motocikl tako brzo stvori" u njihovoj zoni. Ja imam običaj da kažem da kada uočite motocikl uvek pogledajte 2 puta, i kada vam se čini da je on daleko, on je u stvari blizu jer će se za vrlo kratko vreme stvoriti u zoni u kojoj može doći do opasne situacije - rekao je Antić.

Šansa za smrtni ishod u udesu motocikla je oko 30 puta veća nego u udesu automobila.

Od početka godine stradalo je čak 6 motociklista, na putu nema druge šanse, na 2 točka greške se ne praštaju a jedna sekunda nepažnje može imati posledice iz kojih nema povratka.

Foto: Kurir Televizija

