Slušaj vest

Kao i prethodnih trinaest godina i ove godine Sveta Srbija (PSUSS) u nameri da se pruži prilika najmlađima da rasprostru talente i svoju vrednoću kao ”ruse kose vile ravijojle”, na listove papira rečima i perom ili na video i muzičke memorije kamera i diktafona, glasom i stasom, raspisala kreativni konkurs sa temom: „MOJ DEDA“.

Analizirajući mnoge, dečije kreativne likovne, literarne, muzičke i video radove, koji su se u raznim prilikama doticali teme porodice ili porodičnog opštežića, uvideli smo da deca u takvim svojim uradcima crtaju ili spominju od članova porodice najviše majku, zatim braću i sestre ako ih imaju, pa onda baku i ponegde se provuče i pojavi i lik oca. Onoga koji je u svakoj od tih skazki nevidljiv, jeste lik i delo Dede.

Zapitali smo se: ”Pa kud se izgubi lik Dede ?”

Pa zar nema ni spomena o onome koji je u gotovo svim našim detinjstvima bio simbol bezuslovne: ljubavi, mudrosti, staloženosti, dostupnosti, povezanosti sa tvorevinom i Tvorcem, nenametljivi saveznik u svim našim detinjastim nedaćama, dešifrantom svih nedoumica i životnih šifara odraslih, onome koji najm je svet velikih spuštao u detinjstvo kao mehur vazduha među ”snorkijevce” te nam tako davao priliku da ostanemo još neko vreme ispod radara, pa makar bili sakriveni ispod njegovog džempera, rasprostrte ”Politike” i ćebeta sa kojim se zagrnuo na fotelji dok gleda ”Dnevnik.”

Dakle, specijalni zadatak Konkursa jeste vratiti ličnost dede u pamćenje i detinjstvo savremenog deteta, kroz porodične priče, istoriju, maštu i vrednosti koje se prenose generacijama.

Zbog tolikog ”nemanja” Dede, našim dragim mlađanim stvaraocima smo ovde dali mašti na volju da se ne ograničavaju samo na svog ličnog porodičnog Dedu ili Dede, već da to prošire i na svoju ulicu, blok, šor, svoj grad ili selo. Tu mogu da urone u u narodno predanje svoje porodice ili neki pisani letopis lokalne crkve, pa i da se bliže upoznaju sa Dedama koji su im krvno-rodnom smislu: pradede, čukundede, navrdede, kurđeli, askurđele, kurđupi, kurlebala, skurdovi, surdepači, parđupani, ožmikuri, kurajberi, sajkatavi i beli orlovi.

Prateći ovo naše uputstvo eto prilike i da svako od njih nauči i porodično stablo….. !

Veliku pomoć Svetoj Srbiji u realizaciji Konkursa kao i ranije daju: Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva pravoslavnih naroda i Hram Svetog Save, a i time se nastavlja veliki niz perli projekta „Dani slovenske pismenosti“.

- Fokus Konkursa je podsticanje duhovnog, moralnog i patriotskog vaspitanja dece i omladine, očuvanje srpskog jezika, istorije i tradicije, kao i skretanje pažnje na značaj ćiriličnog pisma, lepog rukopisa kao i obnavljanje zaveta očuvanja institucije porodice. Kroz sve ovo ”spiritus muvens” će biti lik Dede čiji će se obrisi ličnosti i dela ispisivati kreativnim mastilom naše mlađarije - kaže za Portal Kurira Dimitrije Stikić, PR menadžer "Svete Srbije".

Učesnici mogu da se prijave u tri kategorije: literarni radovi, likovni radovi i video radovi. Konkurs je podeljen u tri uzrasne grupe – učenici od trećeg do petog razreda osnovne škole, od šestog do osmog razreda, kao i učenici srednjih škola. Svaki učesnik može da pošalje samo jedan rad.

Literarni radovi treba da budu originalni i neobjavljeni, dužine od jedne do dve strane kucanog teksta. Likovni radovi mogu biti urađeni u tehnici po izboru, u dimenzijama od 20×30 do 50×60 centimetara. Video radovi treba da traju od tri do pet minuta i mogu biti dokumentarnog, muzičkog, istorijskog ili pripovedačkog karaktera, a cilj im je da na kreativan način predstave lik i značaj dede u porodici i životu deteta.

Krajnji rok za slanje radova je 18. maj, a rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 25. maja. Radovi se mogu poslati poštom na adresu Srpskog odeljenja Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda u Beogradu ili elektronskim putem na mejl organizatora.

Stručni žiri, koji čine književnici, urednici dečijih časopisa i akademski umetnici, nagradiće po tri rada u svakoj kategoriji i uzrasnoj grupi. Prvonagrađeni učenici iz starijih grupa osvojiće četrnaestodnevno letovanje na Krfu i učešće i obrazovnom kampu: ”Stopama naših predaka”, dok su za ostale nagrađene obezbeđene vredne nagrade.

Propozicije Konkursa: https://svetasrbija.org.rs/medjunarodni-konkurs-u-okviru-projekta-dani-slovenske-pismenosti-4/