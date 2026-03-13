"NAJVEĆA GREŠKA VLASNIKA JE ŠTO NE SOCIJALIZUJU PSA" Goran Šarenac o greškama vlasnika koje mogu dovesti do napada pasa za Kurir: "Ovo je alarm za vlasnika..."
Poslednjih dana desilo se više napada pasa na ljude - sve su vlasnički psi u pitanju.
Gde vlasnici najčešće greše u socijalizaciji pasa, za "Redakciju", govorio je Goran Šarenac - Predsednik kinološkog društva.
- Najveća greška vlasnika pasa je to što ne rade socijalizaciju. Mnogi misle da to mogu sami da urade. Naravno, neki vlasnici koji imaju iskustva i talenta mogu sami da socijalizuju psa, ali je ipak najbolje otići kod stručnih ljudi u neko kinološko društvo i tamo odraditi socijalizaciju. To je jedan od prvih uslova koji ljudi često preskoče, a koji kasnije može dovesti do napada pasa - rekao je Šarenac.
Psi uvek šalju upozorenje
Šarenac je objasnio da napad psa gotovo nikada nije bez povoda i da promene u njegovom ponašanju mogu ukazati da nešto nije u redu.
- Sledeći uzroci mogu biti stres ili neka vrsta bolesti. Tu je i zaštita teritorije, ali i psihologija čopora, kao što se desilo u slučaju dva psa koji su napali ovu vlasnicu. Ako znamo da čitamo govor tela psa, vrlo lako ćemo primetiti promene u njegovom ponašanju. Ako to ne znamo, često ćemo reći da je pas napao bez razloga. Međutim, pas nikada ne napada bez razloga - uvek postoji neki povod, poput onih koje sam malopre naveo - nastavio je.
Signali koje vlasnici ne smeju da ignorišu
Upozorio je da pas kroz govor tela jasno pokazuje kada nešto nije u redu i da vlasnici moraju na vreme da prepoznaju te signale.
- Kada pas pokazuje agresiju prema nekome, to je alarm za vlasnika da nešto nije u redu. Znaci mogu biti pokazivanje očnjaka, režanje, nakostrešena dlaka, zategnut položaj tela. Sve to govori da je potrebno raditi sa psom - objasnio je Šarenac.
"Birajte psa prema svom temperamentu"
Šarenac ističe da izbor psa treba prilagoditi životnom stilu vlasnika, uz obaveznu socijalizaciju i dresuru pojedinih rasa.
- Jedna od top pet vrsta pasa je bernski planinski pas, odnosno bernski planinski ovčar. To je zaista divna rasa. Moja preporuka su svakako i belgijski ovčari, pošto sam predsednik kluba belgijskih ovčara Srbije. Ipak, sa njima treba biti oprezan - obavezne su socijalizacija i dresura. Najvažnije je da ljudi biraju psa prema svom senzibilitetu i temperamentu. Ako volite da šetate i budete aktivni, uzmite aktivnije rase. Ako niste toliko aktivni, onda je bolje da izaberete pse koji su mirniji i manje zahtevni - zaključio je.
